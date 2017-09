Edvald Boasson Hagen (30) viser god form tre uker før VM i Bergen. Mandag spurtslo han konkurrentene på den 2. etappen av Tour of Britain.

Dagen etter at Boasson Hagen ble slått på målstreken på den første etappen av Tour of Britain, slo 30-åringen tilbake med etappeseier på den andre etappen til Blyth.

Opptrekket med lagkamerat Mark Renshaw fungerte perfekt og Boasson Hagen tråkket skikkelig ned i pedalene med 200 meter igjen.

Han holdt unna både Elia Viviani fra Sky, Dylan Groenewegen fra LottoNL-Jumbo og Fernando Gaviria fra Quickstep på plassene bak.

Men nordmannens seier var ikke uten kontrovers. Boasson Hagen startet til høyre i veibanen, men gled over mot venstre og stengte inne italienske Viviani.

– Jeg kikket ned før svingen, så det var absolutt ikke meningen å kjøre mot gjerdet som jeg gjorde, men jeg så ned og spurtet. Det var absolutt ikke meningen, så jeg må beklage, sa Boasson Hagen til TV 2 etter målgang.

– Jeg prøvde å beklage, men han var ikke mottakelig for det. Vi får ta det senere på hotellet eller i morgen, fortsatte han til kanalen.

Tour of Britain et er etapperitt, fordelt over åtte dager og avsluttes søndag den 10. Fellesstarten i VM på hjemmebane sykles den 24. september.

Saken oppdateres!