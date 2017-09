Boasson Hagen lei av Kristoff-spørsmål

BERGEN (VG) Edvald Boasson Hagen (30) VM-åpner på hjemmebane i dag, men det er ikke før på søndag det smeller ordentlig.

Edvald Boasson Hagen har hatt en god sesong så langt, med etappeseier i Tour de France, og som oppkjøring før VM vant han siste etappe av Tour of Brittain og kom som nummer to sammenlagt.

– Det er absolutt en av de sesongene jeg har hatt best resultater, det får man jo selvtillit av som er veldig fint å få med seg inn i et mesterskap, sier Boasson Hagen til VG.

Onsdagens tempo avsluttes opp Fløyen, og flere av konkurrentene hans kommer til å bytte sykkel. Det gjør ikke Boasson Hagen fordi han har fått designet en sykkel som skal passe løypa.

– Tempoen blir en gjennomkjøring. Det er nok ikke en typisk tempofavoritt som kommer til å vinne, så typer som Chris Froome og Tom Dumoulin er mine favoritter, forteller 30-åringen, som selvfølgelig håper på å overraske på hjemmebane.

Fått med deg denne? Froome kaster klærne i nytt intervju

Begge i form



Men det er ikke til å komme utenom at Norges virkelige sjanser for medalje på herresiden ligger i fellesstarten på søndag.

Med både Edvald Boasson Hagen og Alexander Kristoff i form, er det lett å tenke på det som skjedde under VM i Doha i fjor, hvor Kristoff mente Edvald ikke gjorde et godt nok opptrekk for han.

– Jeg vil med stor sikkerhet si vi har klart å løse det. EM beviste at guttene klarer å finne dynamikken seg mellom. Vi har hatt en tøff diskusjon i etterkant, det er ikke noe tvil om det. Men jeg hadde ikke hatt noe problem med å plassere de på rom, men nå kom de til mesterskapet til forskjellig tid, sier trener Stig Kristiansen til VG.

Edvald Boasson Hagen på sin side er lei av spørsmålene rundt konflikten.

– Jeg kan ikke si noe annet. Jeg er lei av at media spør om det hver gang jeg blir intervjuet. Jeg er ferdig med det spørsmålet og vi har lagt det bak oss, sier han.

Artikkelen fortsetter etter videoen.

Holder en liten knapp på Boasson Hagen

Trener Stig Kristiansen innrømmer at han innimellom ser seg litt lei av det spørsmålet han også, før han tar seg selv i det.

– Når jeg begynner å bli lei, spør jeg meg selv: «Kjære Stig, vil du bare ha en av dem eller vil du ha begge to?» Og svaret er jo alltid «ja takk, begge deler». Og på søndag så er det hvert fall ja takk begge deler. Belgia for eksempel har vel ni mann som er i den kategorien, så de lagene vi skal matche er jo også sammensatt med store profiler, sier landslagstreneren.

Har du lest denne? Det norske gullhåpet sprakk i sykkel-VM

Han forteller at søndagens løype til en viss grad favoriserer Boasson Hagen, men han vil ikke avskrive Kristoff.

– Er det 30 mann igjen i finalen og den siste er Kristoff, er det klassisk hans styrke å være sistemann som sliter seg med, og den som er først i mål. Så akkurat hvem som er sterkest tør jeg ikke si her og nå.