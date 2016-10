Boasson Hagen etter VM-oppstyret: – Føler ikke jeg har gjort noe jeg trenger å si unnskyld for

Edvald Boasson Hagen (29) fikk krass kritikk fra lagkamerat Alexander Kristoff (29) for opptrekket under sykkel-VM i Qatar. Nå slår Boasson Hagen tilbake.

Det er 13 dager siden landeveisrittet i oljestaten og derfra dro Edvald Boasson Hagen på ferie til Japan. Nå er han tilbake i Norge og har latt seg intervjue av TV 2.

– Jeg forstår at Alex var frustrert etter målgang. Men det var ikke min intensjon å kjøre for meg selv. Jeg synes det er trist å bli kalt sviker, sier Boasson Hagen til TV-kanalen.

Kristoff var kaptein på det norske VM-laget og planen var at lagkameraten skulle gi ham perfekt opptrekk de siste hundre meterne før mål. Planen kollapset, og Edvald Boasson Hagen ble nummer seks, Kristoff syver.

– Avtalen var at Edvald skulle starte da det var igjen 400 meter, men han startet ikke før det gjensto 250, meldte Kristoff etter målgang – og beskyldte lagkameraten for å ha syklet for medalje selv.

– Jeg følte jo det. Han spurtet jo fra 250 meter, sa Kristoff til VG.

Boasson Hagen tilbakeviser altså at han spurtet for seg selv, men sier han har lyst til å snakke skikkelig ut med Kristoff. Duoen var i «oppvaskmøte» med sykkelledelsen etter det mislykkede VM-rittet.

– Jeg føler ikke jeg har gjort noe jeg trenger å si unnskyld for. Men jeg håper som sagt vi kan legge dette bak oss, sier Boasson Hagen til TV 2.

