Edvald Boasson Hagen (30) viste god form i England da han var først over streken på den 2. etappen av Tour of Britain. Så kom kontrabeskjeden om at nordmannen var deplassert.

Dagen etter at Boasson Hagen ble slått på målstreken på den første etappen av Tour of Britain, suste nordmannen først over streken på etappen til Blyth.

«So far, so good», som de sier i England.

Opptrekket med lagkamerat Mark Renshaw fungerte perfekt og Boasson Hagen tråkket skikkelig ned i pedalene med 200 meter igjen. Der holdt han unna et sterkt felt bestående av Elia Viviani fra Sky, Dylan Groenewegen fra LottoNL-Jumbo og Fernando Gaviria fra Quickstep.

Men nordmannens seier var ikke uten kontrovers. Boasson Hagen startet til høyre i veibanen, men gled over mot venstre og stengte inne italienske Viviani ved gjerdet.

Deretter fulgte en kaotisk halvtime. Rapporter om både protester og deplassering svermet, uten at det hindret arrangøren å ta Boasson Hagen opp på premiepodiet for å motta heder og ære.

Så kom beskjeden: nordmannen ble deplassert til sisteplass på etappen etter å ha byttet fil og sperret Viviani i spurten.

Nordmannen snakket med TV 2 like etter målgang og la seg umiddelbart flat, forståelsesfull over sin egen manøver.

– Jeg kikket ned før svingen, så det var absolutt ikke meningen å kjøre mot gjerdet som jeg gjorde, men jeg så ned og spurtet. Det var absolutt ikke meningen, så jeg må beklage, sa Boasson Hagen til TV 2 etter målgang.

Dermed stopper Boasson Hagen på syv etappeseiere i rittet gjennom karrieren. Selv om nordmannen ble deplassert på etappen, stiller han til start på morgendagens etappe.

Tour of Britain et er etapperitt, fordelt over åtte dager og avsluttes søndag den 10. Fellesstarten i VM på hjemmebane sykles den 24. september.

PSSST! Alexander Kristoff (Katusja) ble nummer fem i spurten etter at Boasson Hagen ble deplassert.

