Bergensere er de fødte fest-fiksere!

Kommentar BERGEN (VG) Diskusjonen om bergenseres balanse mellom patriotisme og narsissisme kan vi ta når som helst. Akkurat nå er det mer fruktbart å glede seg over den fantastiske rammen rundt sykkel-VM.

KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

Denne uken er det all grunn til å bruke utestemme om et sykkelarrangement på norsk jord.

Da passer det perfekt at det finner sted i Bergen.

LES OGSÅ: Titusener i løypene

Med et skreddersydd vertskap for liv og leven, et folkeferd som kan karakteriseres som følger:

1) De er ikke glad i å gå stille i dørene.

2) De er så glad i byen sin, at enhver sosial setting fremstår som en naturlig anledning til å fremheve den visuelle fortreffeligheten mellom syv fjell.

Ja, i noen tilfeller kan selvskrytet være småslitsomt.

Og det er selvsagt mulig å beskylde bergenserne for å være mer opptatt av å feire seg selv, enn å hylle syklistene som har funnet veien til Vestlandets hovedstad.

LES OGSÅ: Selvpatriotisk overdose

Det er også naturlig å undres litt over at det går an å bli så sinte fordi man mente oppmerksomhet fra rikspressen var for lav, på et tidspunkt hvor de mest interessante rittene ennå ikke hadde funnet sted.

Men, hallo!

Så surmaget er det virkelig ingen grunn til å være.

La oss ikke-bergensere heller la energien bak pedal-partyet få smitteeffekt.

Og på ett punkt er det jo bare for en inngrodd østlending å gi bergenserne helt rett.

Det ER pent her.

Innmari pent.

Det får et sted mellom 200 og 300 millioner tv-seere bekreftet til fulle denne uken – noe eksperter har anslått at gir en eksponeringsverdi i milliardklassen.

Vi snakker tross alt om et av verdens største idrettslige tv-evenementer her.

Da er det unektelig en vinner kombinasjon av et lidenskapelig vertskap og smellvakre omgivelser rammer inn tråkkingen.

Det er jo også en enorm gjestfrihet her, ikke bare selvdigging, selv om visse ting er mer erkelokale enn andre.

Men også allsang-samlingen på Torgallmenningen torsdag kveld, er på sitt vis støyende sjarmerende,

Midt i sentrum er det godt med folk i vestlandsværet, og det synges under paraplyene. Med stor S.

Sangutvalget for anlednngen?

Primært låter fra bergensregionen, selvsagt.

For alle dem som ikke er på plass i VM-byen , er opplevelsen tett knyttet opp til jobben det svært sykkelkompetente miljøet i TV2 leverer.

Over tid har de systematisk bygget sykkel som produkt, og det er faktisk noe lett bergensk over hvordan kanalen stadig har gjort alt den kan for å skape blest rundt et arrangement de har rettighetene til på norsk asfalt.

Nå er det ikke alltid kommentator-iveren har stått helt i forhold til produktet som leveres, som når startfeltene i «Arctic Tour of Norway» og «Tour of Norway» har vært litt for begrensede til at det skal ta skikkelig av.

Men nå er vi der. Med et verdensmesterskap i vest. Og TV2 leverer så til de grader varene.

Rittet opp til Fløyen ble akkurat så spektakulært for øyet , både i bakken og foran tv, som det var grunn til å håpe. Og skulle solen gjøre comeback til søndagens fellesstart, er det knapt grenser for hvilket leven vertsbyen kommer til å skape.

For er det én ting bergensere kan, så er det å lage fest.

Og nå er det postkort-party på to hjul.

Takk, Bergen.