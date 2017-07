Aru med skremmeskudd til Tour-favorittene

CHAMPAGNEY (VG) Samtidig som Chris Froome (32) overtok den gule ledertrøya i Tour de France, viste Fabio Aru (27) hvorfor han nevnes som utfordrer til sammenlagtseieren i rittet.

Italieneren rykket med noen få kilometer igjen til mål og vant den femte etappen.

Dermed viste 27-åringen seg frem på årets første stigning i Tour de France. Astana-rytteren er nevnt som en av de heteste utfordrerne til å vinne årets ritt.

Like bak i mål fulgte Richie Porte (BMC) og Chris Froome (Sky), som fulgte hverandre da begge angrep på ulike tidspunkt. Froome tok over den gule ledertrøya i Tour de France. Han har nå 14 sekunder ned til Aru, og 39 sekunder ned til Froome.

Med målgang på toppen av fjellet La Planche des Belles Filles (5,9 km, 8,5%) var det ventet at dagen skulle bli et oppgjør mellom de store sammenlagtkanonene.

Og det ble det: Bruddet – der Edvald Boasson Hagen satt – var i praksis sjanseløse opp den siste klatringen. Nordmannen var for alvor «kokt» etter en lang dag i front da det gjensto snaut seks kilometer i dag.

Spesielt for Nairo Quintana oppleves nok dette som et solid slag i ansiktet. Å oppleve full stopp allerede i et første fjellet i rittet, er dårlig nytt for colombianeren som syklet Giro d'Italia tidligere i år.

Fuglsang tapte over ett minutt til de beste.

– Det er selvsagt ergerlig, men Tour de France er fortsatt et langt ritt. Det kommer flere fjell, sier dansken.

TDF-FAVORITT: Chris Froome tok over den gule ledertrøya i rittet etter onsdagens klatring. Foto: Christophe Ena , AP

Edvald-brudd



Edvald Boasson Hagen startet den femte etappen som nummer fire i Tour de France-sammendraget. Nordmannen lå bare 16 sekunder bak leder Geraint Thomas (Sky) før onsdagens økt på sykkelen.

Da nordmannen kom seg med i et tidlig åttemannsbrudd, var han derfor virtuell leder av Tour de France for noen ganske få timer.

– Det ble for tøft og feltet ville ikke at det bruddet skulle gå inn. Jeg måtte gjøre det beste ut av det. Jeg fikk da med noen poeng iallfall, men det betyr nok ikke noe i den store sammenheng, sier Boasson Hagen til TV 2.

Med i bruddet satt også sterke ryttere som Gilbert (Quick-Step), Bakelants (Ag2r), Perichon (Fortuneo), Voeckler (Direct Energi), Van Baarle (Cannondale), De Gendt (Lotto Soudal) og Delage (Fdj).

Med 55 kilometer igjen til mål var bruddet på god vei inn i dagens første av to stigninger. Opp tredjekategorien hadde Boasson Hagen og hans kolleger der fremme halvannet minutt å gå på ned til sammenlagtkanonene i feltet.

Alvoret startet imidlertid først da rytterne ankom dagens siste fjell - med målgang på toppen.

Da var det – som ventet – «game over» for både Boasson Hagen, Philippe Gilbert og de andre.

PS! Chris Froome leder Tour de France sammenlagt, 12 sekunder foran Thomas og 14 foran Aru. Dan Martin er 25 sekunder bak og Porte 39 sekunder bak. Deretter gølger Yates på 43 sekunder og Bardet 47 sekunder bak. Alberto Cotnador og Quintana er henholdsvis 52 og 54 sekunder bak Froome, mens Rafa Majka er 1:01 bak.