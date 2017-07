Skepsis til Cavendish: – Skal holde hardt for ham

DÜSSELDORF (VG) Mark Cavendish (32) har hanglet inn i Tour de France med kyssesyken i bagasjen. Alexander Kristoff (29) våger ikke å avskrive briten.

Ti år etter at han debuterte i Tour de France, kommer Cavendish denne gangen inn i rittet som underdog.

Tidlig i april fikk han diagnosen kyssesyken. Siden den gang har lagkameraten til Edvald Boasson Hagen knapt syklet ritt. Derfor har det blitt mumlet på pressesenteret i Düsseldorf: Det er mange som er skeptiske til «Cav» i år.

– Jeg er selvfølgelig ikke i optimal form, men en spurter kan innimellom vinne med flaks. Om du ligger på det rette hjulet, så er sjansen der. Det er verdt å ta turen i år, siden det er såpass mange spurtetapper, sier 32-åringen.

Han har vunnet 30 etapper i Tour de France tidligere. Det er bare fire bak rekorden til sykkelikonet Eddy Merckx.

Alexander Kristoff mener Cavendish får det tøft i fjellene. Men han avskriver ikke konkurrenten før dagens relativt flate etappe til Liege i Belgia.

– Cavendish er en type som plutselig vinner, selv om han ikke er i toppslag. Jeg tror han kan få det tøft på de harde etappene og slite med tidslimiten, men i spurtene tror jeg han kommer til å være der. Han kan kanskje ikke regne med å vinne fire etapper som i fjor, men han kan fort klinke til og vinne en etappe eller to, sier nordmannen til VG.

– Det skal holde hardt for ham. Det han må satse på, er taktisk teft og en ekstrem aerodynamikk, sier trener Stein Ørn.

At Cavendish bestilte «sjansebillett» til Tyskland er til å begripe: Hele ni etapper i årets ritt virker å være skreddersydd for spurterne. På startstreken står så godt som samtlige av verdens raskeste:

Nettstedet Cycling Weekly tok denne uken for seg de beste spurterne som kjemper om den grøne trøya i årets ritt. Norske Alexander Kristoff ble ikke engang nevnt.

– Bra. Det liker jeg, svarer Ørn før dagens etappe.

Han ser gjerne at Kristoff blir «glemt» av konkurrentene sine. I går syklet 29-åringen fra Stavanger en svært god tempoetappe til ham å være i et treukersritt. Trolig den beste noensinne. «Veldig, veldig bra» lyder attesten fra Ørn, som befinner seg i Norge.

– Dette er den beste tempoen han har kjørt i Tour de France noensinne. Verdiene (watt) hans er også gode. Alexander har en helt elendig aerodynamikk, så han må generere enorme wattverdier for å kjøre noe raskere enn han gjør nå. Det viser at den fysiske kapasiteten er god. Så får vi se når det skal spurtes, for da kommer et helt annet spill inn i bildet i tillegg, sier treneren.

– Jeg visste at jeg er i god form. Men jeg pleier ikke å kjøre så gode tempoer som dette, sa Kristoff selv i går.

Han må slå store navn som Cavendish, Arnaud Démare, Nacer Bouhanni, Peter Sagan, André Greipel og Marcel Kittel om han skal vinne i ettermiddag.

Sistnevnte – tyske Kittel – er kanskje den største favoritten av dem alle. Hurtigheten er godt kjent, og i går leverte spurteren en meget god tempoetappe. Det vitner om at den tidligere juniorverdensmesteren på tempo også har prikket formen.

