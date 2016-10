Sjefen om Kristoff og Boasson Hagen: – To store personligheter

DOHA (VG) Landslagssjef Stig Kristiansen var forberedt på tøffere tak mellom Edvald Boasson Hagen (29) og Alexander Kristoff enn hva han har opplevd under sykkel-VM.

Boasson Hagen skulle kjøre opptrekk for Kristoff i søndagens VM-ritt. Det endte med full fiasko, og en forbannet Kristoff.

Han følte seg sveket av landsmannen, fortalte han i møte med norske journalister i Qatar.

Da hadde opptrekker Boasson Hagen blitt nummer seks i VM. Kristoff kom på plassen bak.

– Det var ikke dette vi kom for, erkjenner landslagssjef Stig Kristiansen.

Solen var i ferd med å gå ned bak en skyskraper da han pratet med VG søndag kveld. Det tar betydelig lengre tid før den norske skuffelsen legger seg.

– Har det vært vanskelig å få Kristoff og Boasson Hagen to til å samarbeide?

SKULLE TREKKE OPP KRISTOFF: Edvald Boasson Hagen, her under søndagens ritt. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

– Nei. Overhodet ikke. De har vært hundre prosent enige i de betraktningene jeg har gjort. Vi har lagt ned månedsvis med arbeid på å komme til start i dag med best mulig forberedelse. Alt av mannskap vi råder over har vært i løypa med isposer og vannflasker. Som nasjon kunne vi ikke gjøre mer. Det har vært null tvil om hvordan vi skulle løse oppgaven, sier han.

– Opplever du at det er en front mellom dem?

– Nei. Jeg var forberedt på hardere tak da vi kom hit. Det er to store syklister og personligheter. Jeg var veldig tydelig på hva jeg ønsket og trodde, og hvordan jeg analyserte meg frem til det jeg trodde ville skje.

Utenfor en av kommentatorboksene i Doha, møtte VG Johan Kaggestad søndag kveld.

Han var imponert over det norske lagets innsats – til det gjensto tre hundre meter.

– Edvald gjorde ikke det Alexander trodde han skulle gjøre: Å starte opptrekket 400 meter fra mål. Han skulle ikke gå til som om det var en spurt, men kjøre et opptrekk og manøvrere Alexander frem. Det begynte altfor sent. Og da han først startet, var det som om han gikk til på en spurt, sier Kaggestad.

SJEFEN: Landslagssjef Stig Kristiansen. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

Han holder Kristoff som den beste spurteren av de to. Og Edvald løste ikke oppgaven sin slik stavangermannen forventet, sier TV-kommentatoren.

– Du forstår skuffelsen som Kristoff uttrykker?

– Ja, jeg gjør det. Fra begge to, egentlig. Men det er urealistisk å tro at begge kunne få medalje. Den ene må ofre seg i sykkel. Og det ble ikke gjort godt nok her.

Påvirker forholdet?



Om bare 11 måneder er det duket for VM på norsk jord. Mesterskapet i Bergen blir en gigantisk happening i norsk sykkelsport.

Hvordan søndagens Doha-episode vil påvirke forholdet mellom Kristoff og Boasson Hagen, er foreløpig usikkert.

VG spurte landslagssjefen om han nå får en vanskelig jobbe med å sveise sammen landets to største sykkelnavn foran Bergen-VM:

– De skal få lov til å svare selv. Jeg har gjort så mye som man kan forvente. Jeg har vanskelig for å tro at Edvald skal gjøre noe illojalt på de siste 300 meterne etter 257 kilometer. Men de skal få lov til å svare meg på akkurat det.

– Det er sånn det ser ut? sier en norsk journalist.

– Det er dine ord. Jeg kan ikke stå og si det, svarer landslagssjefen.

– Kom for sent igang



I målområdet i Doha befant også sportsdirektør i Joker-Byggtorget, Gino van Oudenhove, seg. Både Kristoff og Boasson Hagen har en fortid i Norges beste sykkellag. Men sistnevnte har tettere bånd i dag enn hva Kristoff har.

– Jeg tror ingen av dem hadde mulighet på pallen i dag. Vi diskuterte det med fem mil igjen å sykle: Jeg hadde til og med telefonkontakt med Stig. Det var altfor mange gode spurtere i den gruppen som kom til mål, sier Van Oudenhove til VG.

Om den nå mye omtalte avslutningen på VM-rittet, sier sykkelsjefen:

– De kom for sent i gang. Begge gikk for sent. Akkurat som mange andre, som Cavendish. Sveket at Edvald? Alexander måtte jo bare komme seg forbi.

PS! Peter Sagan fra Slovakia vant spurten i Doha foran Mark Cavendish. Dermed forsvarte han VM-gullet fra USA i fjor.