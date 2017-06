Alexander Kristoff får ikke med seg en av sine mest betrodde menn til Tour de France. Det kan være starten på slutten.

– Jeg tror ikke Kristoff liker det her. Han har vært en av de store stjernene der lenge, men det er begrenset hvor lenge man kan gå uten å levere det som forventes. Det kan være en fordel å bytte beite nå, sier TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad til VG.

Mandag kom nyheten om at Michael Mørkøv er vraket fra Katushas Tour de France-lag. Kristoff har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser, men sier til TV 2 at han er skuffet over uttaket.

– Jeg er overrasket og skuffet over uttaket og synes det er rart at Mørkøv ikke har blitt tatt ut, og at ingen har forhørt seg med meg.

Han er enig i at det kan oppfattes som mistillit.

– Det kan oppfattes sånn. Jeg vet ikke helt hva de tenker, men jeg føler ikke at de satser hundre prosent på meg slik vi var blitt forespeilet før sesongen. Jeg tror fortsatt vi har gode muligheter, men de ville vært enda større med Michael på laget, sier Kristoff til TV 2.

Kristoff har gjennom hele sesongen forberedt seg på et opptrekk med Mørkøv, men må nå klare seg uten det hans trener beskriver som «en av sine viktigste opptrekksryttere».

– Det her er et typisk eksempel på at det er mye impulsivt som avgjør disse laguttakene. Det de ser i de siste ukene er så viktig at den strategien de har lagt for hele sesongen blir helt glemt, sier Kaggestad.

– Ikke flust av lag som passer Kristoff



Det har skjedd mange endringer i Kristoffs lag de siste årene. I 2015 forsvant viktige Luca Paolini ut av laget etter å ha testet positivt på kokain.

Senere har lagets manager Viatcheslav Ekimov fått en stadig mindre rolle rundt det sportslige. Nå mener Kaggestad at både Kristoff og Katusha kan være tjent med en endring.

– Det kan se ut som ting ikke er som de var i Katusha. Det kan være lurt å finne et lag som passer opplegget til Kristoff, men det er ikke flust av lag som passer ham, sier Kaggestad, som mener Astana seiler opp som et hett alternativ.

Husker du denne? Her er Kristoffs «forbudt-liste»

– De har et hull å fylle på klassikerne. Det er litt den russiske mentaliteten som Kristoff er vant til. Truls Engen Korsæth er der allerede, og de har flere dansker og en dansk sportsdirektør. Manageren er en type som likner mer på Ekimov, og som kan gi ham friheten til å følge sitt eget opplegg, mener Kaggestad.

SJEF: Under Viatcheslav Ekimov har Alexander Kristoff fått tid og tålmodighet til å toppe formen til når det gjelder. Det nye regimet kan passe nordmannen dårligere. Foto: Lionel Bonaventure , AFP

Eurosports sykkelkommentator, Arild Eriksen, utelukker ikke muligheten for at Katusha kan være på jakt etter et annet alternativ. Blant annet går ryktene om at spurtstjernen Marcel Kittel kan erstatte Kristoff i Katusha.

– Dette er et spill som til tider kan være ganske skittent. Kristoff må selv vise at han er verdt lønnen sin, og laget kan sette et ganske tungt press på en rytter for å levere, sier Eriksen.

Nå må Kristoff levere

Men sykkelekspertene er enige om at Alexander Kristoff vil ha gode sjanser til å vinne etapper også uten Michael Mørkøv. Nordmannen får sannsynligvis med seg lojale Marco Haller. I tillegg er kjøresterke Tony Martin og unge, lovende Rick Zabel etter all sannsynlighet med.

– Historisk sett har han ofte klart seg best når han får et eget opptrekk, når han slipper å bruke energi på å finne egne hjul å ligge på. Andre spurtere, som for eksempel Mark Cavendish og Peter Sagan, har imidlertid vist at de kan benytte seg av andre opptrekk, sier Arild Eriksen.

Mads Kaggestad spår at Katusha nå ønsker å fordele eggene i flere kurver. Simon Špilak har tidligere vært klar på at han ikke ønsker å kjøre treukersritt, men kan kanskje overtales etter å ha vunnet Sveits rundt i helgen.

SEIERSHERRE: Simon Spilak (i midten) har tidligere uttalt at han hater treukersritt og at han ikke har noen ambisjoner om å kjøre Tour de France. I helgen gikk han til topps i etapperittet Sveits rundt. Foto: Alexandra Wey , AFP

Også estiske Rein Taaramäe, som ble nummer 11 i Tour de France i 2011, har vist god form. Begge sykkelekspertene er imidlertid enige om at Kristoff kommer til å få med seg et godt nok lag til å vinne etapper også i årets Tour de France.

– Det som er viktig for Kristoff er at han må fokusere på de tingene han kan gjøre noe med, og ikke de tingene han ikke kan gjøre noe med. Om han føler at han ikke blir satset like hardt på må han vise seg fram for andre lag. Det er viktig at han griper de mulighetene han får, sier Arild Eriksen i Eurosport.

– Hvis han vinner etapper i Tour de France vil nok Katusha være mye mer interessert i å forhandle en ny kontrakt til ham, sier Kaggestad.