Norges sykkelkomet ikke redd for Astana-lagets dopingrykte

Sykkelkomet Truls Engen Korsæth (23) har undertegnet en toårskontrakt med det tidligere dopingfrynsete profflaget Astana. Han tvilte aldri på lagets tidligere dopingtatte manager og OL-gullvinner Aleksandr Vinokurov.

– Jeg hadde ingen betenkeligheter og føler meg trygg. Det er et faktum at sykkelsporten har et ganske frynsete rykte. Men Astana har opptrådt ryddig i antidopingarbeidet.

– I kontrakten er det tydelig retningslinjer. Det står svart på hvitt at du får sparken hvis du er involvert i dopingsaker, svarer Truls Engen Korsæth på spørsmål om han hadde «betenkeligheter» før han undertegnet sin proffkontrakt med Astana.

Contador og Armstrong For to år siden ville det internasjonale sykkelforbundet UCI trekke tilbake Astanas WorldTour-lisens. Årsaken hadde med doping å gjøre. 23. april ga UCI beskjed om at Astana fikk beholde lisensen, men at laget ville bli gjenstand for ekstra nøye overvåking. I 2007 testet Astana-rytter Matthias Kessler positivt for testosteron. Samme år vedgikk Aleksandr Vinokurov at han hadde brukt den omstridte italienske legen Michele Ferrari som rådgiver. Deretter testet Vinokurov positivt: Bloddoping (blodoverføring). Lance Armstrong gjorde comeback for Astana i 2009, deretter ble lagets superstjerne Alberto Contador tatt for doping i 2010: Det anabole steroidet clenbuterol. I 2014 avla flere Astana-ryttere positive dopingprøver. KILDE: Wikipedia

Terningkast 6+ i VM



Truls Engen Korsæth fra Lillehammer bekreftet sitt talent da han overgikk ekspertenes forventninger under VM i Qatar i oktober.

– Jeg er hemningsløst imponert av Korsæth, kommenterte Christian Pasche på TV 2 da rytterne etter hvert nærmet seg mål i landeveisrittet.

– Vi gir ham 6 pluss. Han har sprengt skalaen. Ikke bare har han sittet der. Han har sprukket opp feltet, og gjør en formidabel jobb, supplerte kollega Johan Kaggestad angående den daværende Team Joker Byggtorget-rytteren.

– Truls imponerte meg, og viste hva som bor i ham. Han er god nok for World Tour-en, sa Alexander Kristoff etter målgang.

Vinokurov: Bloddoping



Nå har Aleksandr Vinokurov hentet Truls Engen Korsæth til sitt gjennom mange år omstridte Astana-lag, for «forhåpentligvis å forsterke» deres klassikerlag.

Allerede 10. januar er Truls Engen Korsæth på plass i Calpe på Solkysten i Spania for å slutte seg til Astanas treningssamling foran den nær forestående sesongstarten.

På spørsmål om tidligere lagkamerater, ledere eller familie har uttrykt et «hmmm, hmmm» og stopp en hal – på bakgrunn av general manager Vinokurovs bloddoping som aktiv for Astana og Kasakhstan-lagets mildt sagt brokete doping-historikk – svarer Truls Engen Korsæth igjen «nei».

– Avgjørelsen er til syvende og sist min. Men jeg kjenner flere av rytterne på Astana fra før, og klassikerlaget består av mange danske ryttere og er ledet av en dansk sportsdirektør. Feedbacken fra andre miljøer og mine støttespillere er at jeg ikke bør ha noen betenkeligheter, sier Truls Engen Korsæth.

UCIs strenge krav



– Jeg er trygg på at dette skal gå veldig, veldig fint, og jeg har fått et veldig godt inntrykk av laget, tilføyer han.

– Det har du fått etter samtaler med sjefen sjøl, Vinokurov?

– Ja, svarer Truls Engen Korsæth.

Han mener «de kjempestrenge kravene» til antidoping fra det internasjonale sykkelforbundet UCI – for å gi lagene lisens – gir ham god grunn til å føle seg trygg. Han forteller også at det ikke var noen diskusjoner med hensyn til kontraktens innhold etter at han ble forelagt første utkast.