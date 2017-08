Norges perfekte gull-plan: Kristoff ble europamester

HERNING (VG) Edvald Boasson Hagen (30) ble tatt igjen 250 meter før mål. Da klinket Alexander Kristoff (30) til og vant EM-gull.

Helt etter planen.

– Taktikken i dag fungerte kjempefint. Det ser du jo på resultatet. Edvald kjørte veldig bra. Han skulle angripe på slutten og kjøre selv. Han gjorde et veldig bra forsøk og det holdt nesten helt inn, sier Kristoff til VG.

Rosen om en perfekt utført plan står i sterk kontrast til ordkrigen etter det mislykkede VM-løpet i fjor, hvor Kristoff i etterkant uttalte at han følte seg sveket av Boasson Hagen.

– Det er mest media som lager trøbbel. Vi har snakket ut for lenge siden og har lagt det bak oss, sier Kristoff videre.

I 2016 var Boasson Hagen ment som opptrekksmann for Kristoff i Doha. Søndag gikk Boasson Hagen for egne sjanser i ett brudd like før målgang, men rudsbygdingen ble hentet inn på oppløpet.

Da spilte Norge ut sitt andre gullkort.

Italiensk Kristoff-protest

30-åringen satt glimrende plassert da Boasson ble spist opp av hovedfeltet, og spurtet inn til EM-gull kun halvannen måned før VM på hjemmebane i Bergen.

– Det var en god generalprøve før VM, hvor jeg tror det er enda større sjanse for at et brudd går inn. Da håper vi Edvald er med der, sier Kristoff, som sier at Norge kommer til å kjøre for to ryttere også i Bergen-VM.

Akkurat som da Boasson Hagen tapte mot Marcel Kittel i Tour de France, måtte det målfoto til før Kristoff ble kåret til gullvinner i Danmark.

Men søndag ga målfotoet norsk jubel. Kristoff var noen få centimeter foran sin italienske konkurrent Elia Viviani. Nederlandske Moreno Hofland vant bronse.

I etterkant la Viviani inn en protest, som ble avvist.

– Jeg startet spurten og føler jeg kjører korteste vei. Veien svinger jo, men jeg kjører rett frem. Han prøver å gå inn på innsiden, hvor det ikke er plass. Han er sur fordi han fikk det så trangt, så jeg vet ikke hvorfor han kjørte der, sier Kristoff til VG.

Korsæth og Boasson sentrale

I tillegg til Boasson Hagens planlagte sololøp, var Truls Korsæth sterkt bidragytende til å sørge for at Kristoff satt i gullposisjon på oppløpet.

Da et farlig brudd gikk avgårde en mil før mål, tok Astana-rytteren ansvar.

Korsæth fungerte som effektiv festbrems for seksmannsbruddet, der han nektet å ta føringer, senket farten og hele tiden snudde på hodet for å forsikre seg om at avstanden ned til Kristoff og Boasson Hagen ikke økte.

Til slutt kunne det norske lage krone en perfekt utført EM-plan med gull i Herning.

PS! Norge har tatt tre medaljer i yngre klasser i EM så langt. Andreas Leknessund vant gull på U23-tempoen, mens både Susanne Andersen (U23) og Søren Wærenskjold (junior) vant sølv på landeveisrittet.

