Kristoffs VM-plan: Tøffere intervalltrening og ned i vekt

NARVIK (VG) For å tåle «Laksebakken» i den bergenske VM-løypen skrur Alexander Kristoff (30) til med enda litt hardere intervalltreninger frem mot mesterskapet.

Etter Arctic Race of Norway – der han fredag spurtvant etappe nummer to av fire – går 30-åringen inn i en periode med ett etapperitt (Tour of Britain) og to éndagsløp (Hamburg og Bretagne) som VM-oppkjøring.

Fredagens triumf kom på en paddeflat etappe. Slik blir det ikke i VM i Bergen. Derfor tas det grep i treningsarbeidet.

– Vi jobber mer og mer mot å takle en bakke av samme lengde som han har i VM. Så vi justerer treningen. Vi har noen standardøkter mot Flandern og den type klassiske ritt, men nå forlenges intervallen for VM, sier Kristoffs trener Stein Ørn til VG.

Lengre intervalldrag



– Det blir mer spesifikt mot den bakken. Litt annerledes, men vi trener ofte lignende intervaller, selv om det blir en dreining mot den bakken, sier Kristoff selv.

De øker intervallen fra cirka tre og et halvt minutt til nærmere fire minutter. Ørn mener Kristoff i en god periode kan sykle 110 høydemeter over 1,1 kilometer på rundt tre minutter og 20 sekunder. Men den beryktede VM-bakken er på det høyeste punktet 176 meter. Derfor flytter de treningen til en «ny» bakke som betyr cirka 50 høydemeter ekstra og dermed lengre også i tid.

– Det gjelder å få evnen til å gjenta belastningen, at muskulaturen får toleransen, og det å få hardheten til å kjøre endagsritt som går fortere og fortere på slutten, beskriver trenerlegen.

I tillegg kommer den vesentlige forskjellen på et VM-ritt og en ordinær Tour de France-etappe. VM er et 30-40 kilometer lengre ritt, og enkelt sagt er det den sterkeste som vinner, ikke den raskeste.

– Det stemmer. Det er et taktisk løp, men et «utmattelsesløp». Mot avslutningen skal det kjøres fortere og fortere. De som har mest reserver igjen, klarer seg, erklærer Alexander Kristoffs stefar og trener – som sammen med syklisten også skal vurdere den mest hensiktsmessige vekten inn mot VM i Bergen.

Må ta vektvurdering



På vinteren og under klassikerne på våren veier Kristoff rundt 80 kilo. I Tour de France er han på rundt 76 kilo. Tidligere i sommer sa Kristoff til VG at han så for seg den samme vekten i VM for å kunne klatre lettest mulig over høydedragene.

Men Stein Ørn er skeptisk til å «slanke» seg for mye.

– Da blir det en risiko for sykdom. Du må være robust til å tåle lav temperatur. Veier du for lite, har du ikke nok toleranse for været. Så vi må være forsiktig med å gå ned. Det kan ikke bli for mye, mener Ørn.

Etter Arctic Race of Norway er avsluttet, blir det altså Cyclassics i Tyskland og Bretagne Classic Ouest-France som blir de neste rittene før siste VM-generalprøve er Tour of Britain i begynnelsen av september. Rittet i Frankrike blir midt i VM-treningen.

– Vi ofrer Plouay (Bretagne) litt, men han har kjørt veldig bra i treningsperioder tidligere, sier Stein Ørn.

– Støtter du valget om at Norge kjører delt kapteinsrolle i VM?

– Jaja, det er smart. Du skal ikke velge kaptein, du skal velge strategi. Styrkene i det norske laget ligger i Alexander og Edvald, som begge har potensial for å vinne VM.

