Kristoff vil stjele den norske mestertrøyen fra Boasson Hagen

LÅNKE (VG) Alexander Kristoff (29) håper han endelig får kjøre med den norske trøyen i Tour de France.

To ganger har Alexander Kristoff syklet Giro d'Italia iført den norske trøyen, som viser at man er regjerende norgesmester på fellesstart.

I Tour de France har han derimot aldri fått sykle i de norske fargene.

– Jeg fikk den ofte da jeg var ung, men det har vært verre når jeg har blitt eldre og fått litt mer favorittstempel, sier 29-åringen.

Skal ønsket gå i oppfyllelse i år, må Katusja-rytteren slå mannen som nå bærer trøyen, Edvald Boasson Hagen (30), i søndagens NM-fellesstart på Lånke i Stjørdal.

Dimension Data-rytteren er klar favoritt i den 200 kilometer lange løypen, mener Kristoff.

– Jeg vil egentlig legge presset over på ham. Det er en løype som passer Edvald fint, sier 29-åringen.

Det håper Katusja-stjernen kan slå positivt ut for ham selv.

– Det kan være mulig jeg går litt under radaren, selv om jeg er den mest meritterte norske rytteren de siste årene, sier Kristoff.

MANNEN Å SLÅ: Edvald Boasson Hagen har båret den norske mestertrøyen, siden han slo Kristoff med fire sekunder under NM i 2016. Her viser han trøyen under Tour des Fjords tidligere i år. Foto: Carina Johansen , NTB scanpix

– Løypen passer meg bra



Boasson Hagen er ikke helt enig med Kristoff i at han er en outsider.

– Alex er veldig sterk, og er absolutt en mann som kan klare å sitte med her. Han har absolutt muligheten, sier han om konkurrenten.

30-åringen har kjørt med den norske trøyen det siste året nå, og håper å beholde den også det kommende året.

– Det er ekstra artig å ha den trøyen, men jeg får jo sykle like mange etapper i tour de France uten den, sier Boasson Hagen.

Coop ofrer seg ikke for Kristoff

Kristoff kjører med Team Coop under NM, hvor hans trener Stein Ørn (49) også er hovedtrener.

At laget skal legge opp taktikken for å sikre Kristoff den norske trøyen foran rivalen Boasson Hagen, benekter derimot Ørn at er planen.

– Det er et samarbeid, men det er ikke noen som sier at Coop-rytterne ikke skal få ta sjansen selv. Her kjører vi med fullstendig åpne kort, sier han.