ROUBAIX/OSLO (VG) Alexander Kristoff (29) hadde ikke gode nok ben til å holde følge med de sterkeste da det avgjørende bruddet gikk. Greg Van Avermaet (31) vant etter et skikkelig spurtoppgjør på velodromen i Roubaix.

Rett før Arenberg-skogen måtte nordmannen stoppe og bytte hjul. Både i 2014 og 2016 hadde Kristoff problemer omtrent samme sted. Den gangen var det «game over», men i år maktet Kristoff å danne en allianse med Van Avermaet og jobbe seg opp til restene av hovedfeltet igjen.

Resultater 1) Greg Van Avermaet, Belgia (BMC) 5.41.07,

2) Zdenek Stybar, Tsjekkia (Quick-Step) samme tid

3) Sebastian Langeveld, Nederland (Cannondale) s.t.,

4) Jasper Stuyven, Belgia (Trek) s.t.,

5) Gianni Moscon, Italia (Sky) s.t.,

6) Arnaud Demare, Frankrike (FDJ) 0.12 min. bak,

7) André Greipel, Tyskland (Lotto Soudal) s.t.,

8) Edward Theuns, Belgia (Trek) s.t.,

9) Adrien Petit, Frankrike (Direct Energi) s.t.,

10) John Degenkolb, Tyskland (Trek) s.t.

Men mye av kreftene var brent av for 29-åringen, som ikke klarte å henge med da kanonene gikk til med seks mil igjen.

– Jeg føler at jeg alltid har uflaks her, sa Kristoff etter en dusj i lagbussen.

– Det gikk ikke helt som planlagt. Det ble tungt da jeg punkterte inn mot Arenberg. Jeg brukte endel krefter på å komme tilbake, og visste at løpet ville bli tøft for min del, sier han til VG.

Flere uhell skulle det likevel bli:

Med noen mil igjen fikk Kristoff beskjed av lagledelsen om å angripe fra gruppen han satt det. Det endte med velt, og dermed var rittet over. Kristoff sto av årets Roubaix.

– Jeg angrep og fikk en luke, men veltet i en sving. Forbremsen var slitt, og jeg fikk ringefinger og lillefinger mellom bremsen og styret. Da tok ikke bremsen idet hele tatt, og jeg røyk rett ned. Jeg trynet inn i publikum og fikk et sår i hånda som gjorde at jeg ikke klarte å holde i styret. Da var det over, sier Kristoff bak bussen til Katusha utenfor velodromen i Roubaix.

Han smilte kanskje oppgitt, men tok det hele med fatning. Nå venter påskeferie med familien i Norge.

STERKEST: Greg Van Avermaet (fremst) tråkker til med Alexander Kristoff på hjul. Foto: Philippe Lopez , AFP

Van Avermaet avgjorde på velodromen

Regjerende OL-mester fra Rio, Greg Van Avermaet har vist enorm form denne våren. Bare i februar og mars vant han tre endagsritt, inkludert Gent-Wevelgem og samt to etappeseiere. Kun et uhell hindret han fra å kjempe om seieren i Flandern Rundt.

FAKTA OM MONUMENTENE: * De fem eldste, lengste og hardeste rittene på sykkelkalenderen kalles for «monumenter». * Sesongens første er Milan-Sanremo. Deretter følger Flandern rundt, Paris-Roubaix, Liege-Bastogne-Liege og til slutt Lombardiet rundt på høsten. * Alexander Kristoff har vunnet Milan-Sanremo (2014) og Flandern Rundt (2015). * Ingen annen nordmann har vunnet et monument.

Derfor var det ikke veldig overraskende at nettopp Van Avermaet satt i teten da han, Sebastian Langeveld og Zdeněk Štybar kom inn på velodromen i Roubaix.

Etter et lureløp av de sjeldne de siste hundre meterne åpnet Štybar spurten, men måtte se Van Avermaet suse forbi på oppløpet og syklet først over målstreken.

– Jeg kan ikke helt tro det. Jeg trodde ikke jeg skulle klare å vinne. Jeg var så sliten på slutten, men nå er jeg bare lykkelig over å ha vunnet mitt første monument, Van Avermaet etter målgang.



– Hver eneste lille brikke falt på rett plass i dag, og derfor vant jeg i dag, avsluttet han etter å ha brukt 37 forsøk på å vinne sitt første monument.

Voldsomt tempo

Feltet var tilnærmet samlet idet det første av 29 brosteinsparter ventet i ettermiddag. Med vinden i ryggen hadde rytterne holdt en snitthastighet på over femti kilometer i timen de første par timene.

Da – med 160 kilometer igjen til mål – startet årets utgave av Paris-Roubaix for alvor.

Første favoritt i trøbbel var Niki Terpstra, som krasjet ut av rittet tidlig. Deretter gikk vinner Van Avermaet i bakken, og havnet bakpå med ti mil igjen til mål. Og så, dessverre sett med norske øyne: Alexander Kristoff punkterte på verst tenkelig tidspunkt.

Boasson Hagen punkterte

Edvald Boason Hagen lå også i tetgruppa idet søndagens ritt dro seg til. Men med syv mil igjen punkterte Dimension Data-rytteren. Han kom seg opp igjen - men så fikk han igjen tekniske problemer som ødela rittet.

– Jeg følte at jeg var bra tilstede i starten, men etter at jeg punkterte kom jeg meg ikke opp igjen etter neste brosteinsparti. Jeg tror ikke hjulet var helt hundre prosent. Det lagde mye lyd. Men beina var ikke helt på topp, så jeg skal ikke bare skylde på hjulet, sa Boasson Hagen til TV 2.

Også verdensmester Peter Sagan punkterte med drøye tre mil igjen mistet seiersmulighetene.

PS! Fem norske ryttere startet søndagens ritt: Alexander Kristoff (Katusha), Edvald Boasson Hagen (Dimension Data), Truls Korsæth (Astana), Amund Grøndahl Jansen (LottoNL-Jumbo) og Daniel Hoelgaard (FDJ).