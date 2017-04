Kristoff-valg før Roubaix: – Gambling

COMPIEGNE (VG) Først reiste Alexander Kristoff (29) hjem fra Belgia forrige helg. Deretter droppet han den hellige rekognoseringen av Roubaix-løypa i går.

– Det er nok noen som stusser, sier Kristoff til VG i den franske byen Compiègne.

Han har vunnet både Milan-Sanremo og Flandern rundt tidligere. I Paris-Roubaix har det gått hakket mer trått. Det er det Kristoff ønsker å endre i år: Han har trent spesifikt for å bli sterkere i de flate partiene.

Og han har tatt grep mentalt: For å unngå å bli sliten i hodet, som han har vært før Roubaix tidligere år, reiste 29-åringen hjem til familien i Stavanger forrige søndag. Der har Kristoff trent på norsk asfalt.

– Jeg er mer mentalt sprek tidligere. Jeg har ikke rukket å bli lei av brostein, og har ikke blemmer i hendene før vi starter. Det har vært godt å være hjemme og koble av, i stedet for å sitte her nede og spise ris og pasta hver dag. Jeg føler meg freshere mentalt, sier han.

Kristoff skulle egentlig stå opp grytidlig fredag, for å rekke rekognosering av løypa med resten av Katusha-laget. Den planen gikk i vasken:

Kristoff var lite lysten på å stå opp klokken 04.30 for å rekke morgenflyet. Og Katusha var lite lystne på å betale over 7000 kroner for flybilletten. Dermed droppet han rekognoseringen. Det er han bortimot alene om blant alle dem som står på startstreken i dag.

– Jeg fortalte laget at jeg har kjørt rittet – og rekognoseringen – syv ganger tidligere, så jeg tror det skal gå greit å huske de ulike partiene. Det er sikkert noen som har stusset litt, men jeg er motivert til å få dette til å funke, for klassikersesongen virker mye kortere etter at jeg har vært en uke hjemme, sier Kristoff.

– Er det et element av gambling i dette?

– Det er litt gambling. Men jeg har snakket med andre på laget om dekktrykk og slikt, så jeg tror ikke det er så farlig.

Hjemme i Norge sitter trener Stein Ørn. Han forteller om en «elev» som er godt rustet til søndagens brosteinsklassiker nord i Frankrike.

– Folk har sagt Alexander var veldig god i 2015-sesongen (20 seirer, journ. anm.), men fysisk har han vært på pluss-minus det nivået hele tiden. Stabiliteten skyldes langvarig, iherdig treningsinnsats. Det er ikke tilfeldigheter, sier Ørn.

Hjertelegen fra Stavanger brenner for sykkelsporten. Og han brenner for utviklingen til Alexander Kristoff, som han har fulgt i over 20 år.

Nå er han engasjert, og fortsetter uten stopp:

– Se på årets Milan-Sanremo. Alexandre hadde vunnet om ikke Peter Sagan stakk. Det er ikke snakk om de andre, bare Peter Sagan. Det maskeres med en fjerdeplass. Se også på de siste rittene: Alexander har aldri vært så aktiv som i år. Fysisk sett er Flandern rundt i år et av de beste rittene han har kjørt noen gang, sier Ørn.

Han mener at Kristoff aldri har vært sterkere på de flate partiene enn hva han er akkurat nå. Det lover godt for søndagen. For selv om Paris-Roubaix er knallhardt og brosteinsbelagt, så er det i alle fall flatt.

Konfrontert med Ørns utspill, smilte Kristoff under lagpresentasjonen lørdag ettermiddag:

– Jeg har iallfall ikke kjørt bedre tempo før. Roubaix er et flatt løp, og jeg har bra trykk på flatene nå.

Han har ikke syklet til terningkast seks denne våren, men depper ikke:

– Jeg har ikke hatt en veldig dårlig klassikersesong, men jeg kan redde det inn til å bli en veldig bra en om jeg vinner Paris-Roubaix.