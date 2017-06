Kristoff tror fremtiden avgjøres under Tour de France

LÅNKE (VG) Om Katusha ikke kommer med nyheten om at Alexander Kristoff (29) forlenger i løpet av de neste ukene, betyr det sannsynligvis at han bytter lag.

I løpet av tre uker i Frankrike kan Alexander Kristoffs sykkelfremtid forsegles.

29-åringens kontrakt med det russiske storlaget Katusha går ut etter kalenderåret, og og forhandlingene om en forlengelse «står i stampe», som han selv sier.

Når verdens beste syklister, og verdens største lag, møtes i Tour de France fra 1. juli, kan det bli avgjort hvem Kristoff skal sykle for i 2018.

– Det er ofte mange signeringer som skjer under Tour de France, så det kan fort skje at jeg skriver under der. Om det er med Katusha eller et annet lag, det får vi se, forteller nordmannen.

Om han i løpet av storrittet bestemmer seg for å skifte beite, kommer det ikke til å bli offentlig kjent før 1. august. Om han derimot forlenger med sin nåværende arbeidsgiver, regner han men at det vil komme ut i løpet av det franske rittet.

– Så hvis vi ikke får vite noe under Tour de France ... ?

– Da har jeg kanskje funnet noe nytt, sier Kristoff med et lurt smil.

Vil ikke si hvorfor han nøler

Den norske stjernesyklisten vil ikke si om det er økonomi, det sportslige opplegget eller andre ting som gjør at han ennå ikke har satt navnetrekket sitt på kontraktsforslaget fra Katusha.

– Jeg ønsker ikke å gå inn på detaljer, men det er sikkert en blanding av alt det du nevner, sier han.

Han vil heller ikke si om det har noe å gjøre med at Katusha valgte å vrake Kristoffs viktigste hjelper, Michael Mørkøv, til Tour de France.

TV2s sykkelekspert Mads Kaggestad var derimot klar i sin dom.

VURDERER FREMTIDEN: Alexander Kristoffs trener og stefar, Stein Ørn. Foto: Carina Johansen , VG

– Det kan være en fordel å bytte beite nå, sa han til VG det laguttaket ble kjent.

Kristoffs trener og stefar, Stein Ørn, vil ikke si det er noen mistillitserklæring fra laget, at Katusha gikk mot Kristoffs ønsker.

– Nei, for de vil jo ha med Alexander, og de har bygget et sterkt lag rundt ham, sier han.

– Katusha er ikke noe dårlig valg

Både Kristoff og Ørn er klare på at hvis han skal bytte arbeidsgiver, så skal det være fordi det sportslige opplegget rundt 29-åringen er godt nok. Det er derfor langt fra sikkert at han skifter lag.

– Det kan fort bli at jeg blir i Katusha, for jeg har et tilbud som jeg vurderer. Men jeg vil se hva andre lag tilbyr før jeg bestemmer meg, sier Kristoff.

Ørn understreker at Katusha har gjort alt de har bedt om, siden nordmannen signerte for dem i 2012. Han lister opp antidopingarbeid, en overgang fra et russisk til et internasjonalt lag og at de i stor grad er bygget rundt Kristoff.

– Katusha er ikke noe dårlig valg for fremtiden, sier han.