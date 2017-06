Kristoff syk etter vektnedgang

STAVANGER (VG) Alexander Kristoff (29) har presset seg ned i vekt. Det er trolig en av årsakene til at han sliter med forkjølelse før årets Tour de France.

Det mener iallfall 29-åringen selv, etter å ha brutt oppkjøringsrittet Critérium du Dauphiné.

To uker før Tour de France har han nå prikket matchvekten på perfekte 78 kilo.

– Jeg har fått beskjed om å være «fit» når jeg kommer til Tour de France, og har hatt et press på det. Samtidig har det vært kaldt, og da blir man lettere syk. Jeg pleier ikke å bli dårlig om jeg hadde ligget der jeg pleier (vektmessig), sier Kristoff til VG.

Han understreker at han ikke føler seg veldig syk. Den dagen Stavanger-mannen valgte å bryte Dauphiné, ble han nummer seks på etappen, illustrerer han. På en annen etappe endte han som annenmann i mål.

Men noe var likevel galt.

– Jeg manglet noe når jeg «makset». På trening hjemme i Norge kjørte jeg 1600 watt i spurtene, mens tallene viste 1300 watt i Dauphiné. Det er en del prosent og én av grunnene til at jeg ikke vant spurter. Jeg var tett i brystet og fikk antageligvis ikke nok oksygen ut til musklene, forklarer han.

Mandag denne uken ble antibiotikakuren avsluttet. Allerede 1. juli starter Tour de France i tyske Düsseldorf.

Nå lader Kristoff opp til treukersrittet hjemme i Stavanger. Han kjører tre langøkter på seks timer hver denne uken, og føler seg egentlig helt frisk igjen, forteller han.

– Du har ikke vunnet i Tour de France siden 2014 og er på utgående kontrakt. Blir du stresset?

Kristoff understreker at han føler seg på god vei et par uker før Tour de France, og at vekten er der den skal være, før han svarer direkte på spørsmålet:

– Det er press på meg, det legger jeg ikke skjul på. Men jeg går ikke rundt og tenker på det, sier han.

– Hva forventer du av deg selv i årets Tour de France?

– Jeg forventer egentlig å vinne en etappe. Jeg føler at jeg har gjort det jeg skal for å klare det, og var i god rute før Dauphiné. Jeg var dårlig i Tour of California (i mai), men det skyldtes nok akklimatiseringen. Bena var harde som murstein under massasjen. Den siste uken før Dauphiné følte jeg meg veldig bra, men så ble jeg syk. Og da gikk det som det gikk, smiler Kristoff.

Sykdommen kan være tegn på at han var i svært god form: Det er i slike perioder kroppen er mest sårbar, sier han.

Derfor frykter heller ikke 29-åringen at forkjølelsen har rotet til Tour-oppkjøringen hans.

– Kanskje er det bare bra, og gjør at jeg holder igjen litt på formen, sånn at den topper seg senere i stedet, spekulerer han.