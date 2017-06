Kristoff strippes for sine menn av eget lag

Både Alexander Kristoffs (29) viktige hjelperytter Michael Mørkøv (32), og hans norske lagkamerat Sven Erik Bystrøm (25) er vraket fra Katushas Tour de France-lag.

Kristoffs stefar og trener, Stein Ørn, svarer kort «ja» på om Kristoff nå har mistet en av sine viktigste opptrekksryttere til etapperittet i Frankrike.

– Hele året har planen vært at Michael skal kjøre Tour de France, så det er klart det er overraskende, sier Ørn til VG.

Mørkøv var allerede mandag kveld på vei til Norge for å trene med Kristoff. Før avreise til NM fredag skulle de to gjennomfører opptrekk- og spurttrening, spesifikt rettet mot Tour de France.

– Han er på vei opp og kommer som planlagt. Det blir litt annerledes, men Alex må jobbe med spurten, sier Ørn.

VG kjenner også til at Sven Erik Bystrøm er vraket, noe Ørn ikke har kjennskap til foreløpig.

Samtidig er Kristoff i kontraktsforhandlinger med laget sitt. Nordmannen har etter det VG vet blitt forespeilet et langt dårligere kontraktsforslag enn hva han har i dag.

Nå spekuleres det i om dagens laguttak er markeringen på slutten for nordmannen i sykkellaget.

Mandagens avgjørelse vekker oppsikt i både Danmark og Norge. Det er også grunn til å tro at Alexander Kristoff er svært lite fornøyd med ledelsens valg.

Kaggestad tror Katusha har endret plan

TV 2s sykkelekspert Johan Kaggestad ble i likhet med Ørn overrasket over Mørkøv-vrakingen. Han tror Simon Spilaks Sveits Rundt-seier kan ha hatt noe å si.

– Jeg lurer på om de har lagt en annen plan med laget enn Alex. Spilak vant Sveits Rundt, og han har aldri fått lov til å kjøre for egne sjanser i treukersritt. Vinner man Sveits Rundt, så er du god til å sykle, sier Kaggestad.

– Men det sier jo mye om hvor mangelfull kommunikasjonen er innad i laget, når han tror han er på laget, er på vei til Stavanger for å trene med Alex, for så å få beskjed om at han ikke er det, fortsetter Kaggestad.

– Hvor viktig er Mørkøv i opptrekkstoget til Kristoff?



– Alex sier jo at Mørkøv er viktig for ham. Han er jo en fryktelig lojal rytter. Men på en annen side så har de ikke fått det til så bra i år. Så det kan være ledelsen tenker «hvor lenge skal de holde på før det sitter?»

Kaggestad vil imidlertid ikke svartmale situasjonen helt, og nevner Tony Martin, Rick Zabel og Marco Haller blant rytterne som fortsatt kan gjøre en god opptrrekksjobb.

Ikke fått noen forklaring

Mørkøv var en del av Katusha-laget som nylig gjennomførte Criterium du Dauphine. Rittet anses ofte som et oppkjøringsritt inn mot Tour de France – som starter 1. juli.

– Nå må han bare forholde seg til det laget han har rundt seg i Tour de France, og ta det derfra, sier Ørn.

Mørkøv selv sier følgende om vrakingen til dansk TV 2:

– Jeg er ufattelig skuffet. Jeg har kjempet sinnssykt de siste månedene og forberedt meg til Tour de France. Formen har gått opp og vekten ned, og jeg har vært klar for å kjempe for at Alexander Kristoff skulle vinne en etappeseier, sier Kristoffs hjelperytter, som også sier at han ikke vet hvorfor han utelates fra laget.

– Jeg har dessverre ikke fått noen annen forklaring enn at laget har tatt ut de ni beste rytterne.