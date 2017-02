Kristoff med kronerulling til ny velodrom

Initiativet til kronerulling kom fra mamma. Nå har Alexander Kristoff (29) selv spyttet inn 10.000 kroner for to seter på tribunen i en planlagt velodrom på Sola.

Norge har ikke hatt en velodrom siden VM i 1993. Den ble bokstavelig talt hugget til pinneved etter mesterskapet.

Nå tyder alt på Sola kommer til å huse en ny velodrom, som også skal komme andre idretter til gode. Prislappen er 215 millioner kroner. Av disse skal fem millioner skaffes gjennom en privat innsamling.

– Jeg tror flere talenter kommer til å velge sykkel dersom vi får på plass denne velodromen. Det blir enklere for ryttere fra Norge å komme opp på et bra nivå. Se på andre nasjoner: Det er veldig mange ryttere som kommer fra banesykling, sier Kristoff til VG.

Velodromen er ikke viktig for ham selv, sier 29-åringen. Den kommer trolig for sent til å påvirke hans egen karriere i nevneverdig grad.

Betaler man 5000 kroner får man et sete med inngravert navn i den nye arenaen. To av setene kommer til å bære navnene til Kristoffs sønner.

– Jeg tror velodromen blir en realitet nå. Det er stor politisk vilje, og folk i lokalområdet er engasjert. Da bør det gå i boks, sier Katjusja-kapteinen.

Velodromen på Sola får internasjonale mål (250 meter), og blir liggende bare fem kilometer fra flyplassen. Fire kommuner er enige om finansering av driften. Velodromen kan stå ferdig allerede i 2019.

– Vi har fått inn rundt 125.000 kroner allerede, uten at vi har kontaktet noen bedrifter. Pengene kommer fra sykkelentusiaster. Både lokalt, men også fra byer som Bergen og Kristiansand, sier mamma Anne Kristoff – som tok initiativet til kronerullingen som skal sikre fem millioner kroner.

Årets første brostein venter

Sønnen Alexander befinner seg i Belgia der han forbereder seg til «Omloop Het Nieuwsblad» lørdag. Rittet markerer på mange måter starten på årets brosteinssesong.

Kristoff er en av verdens råeste klassikerryttere, og har klokket inn seirer i både Milan-Sanremo og Flandern rundt. Men i Omloop Het Nieuwsblad har han aldri fått det til å stemme.

Derfor har Kristoff gitt lagkameratene Baptiste Planckaert og Tony Martin en fri rolle i morgen. Blant konkurrentene er store navn som Peter Sagan, Greg van Avermaet, Niki Terpstra og Tom Boonen for å nevne noen.

– Rittet pleier å komme litt for tidlig (i sesongen) for meg, og jeg blir overrasket om det går veldig bra i år. Om jeg ikke er i nærheten i år heller, så blir jeg ikke veldig bekymret. Tony er veldig motivert og Baptiste er i bra slag, sier nordmannen til VG.

2015-sesongen var mildt sagt fantastisk for Kristoffs del. Det året noterte han seg for 20 seirer, inkludert Flandern rundt. I fjor vant han 13 ganger. Brorparten av triumfene kom imidlertid i Midtøsten eller på norsk jord

I år har Kristoff sesongåpnet med tre etappeseirer i Oman, samt én i Etoile de Bessèges

– Jeg har kjørt ganske likt som i fjor, og føler meg også ganske bra nå. Men i fjor ble jeg syk etter Sanremo, før Gent-Wevelgem. Det passet selvfølgelig dårlig, og jeg håper å unngå det i år, sier han.

PS! Vårsesongens store mål, Flandern rundt, sykles i år søndag 2. april. Paris-Roubaix arrangeres én uke senere.