Kristoff klar for UAE

Det lenge ventede lagbyttet for Alexander Kristoff (30) er bekreftet. 30-åringen er klar for UAE Team Emirates.

Det skriver laget på sin egen Facebook-side.

Der opplyser de om at Kristoff har skrevet under på en avtale med laget som gjelder for 2018- og 2019-sesongen.

Videre skriver de at kontrakten skal skrives under i løpet av et par uker, etter at de medisinske testene er gjennomført.

I helgen: Fra «skikkelig» 30-årsfest til seier i London

Kristoff var mørbanket under Tour de France. Saken fortsetter under videoen:

Mistillit og kritikk i Katusha

En Katusha-exit ble nevnt allerede før Tour de France. Kristoff var langt ifra fornøyd med at hans viktigste hjelperytter, Michael Mørkøv, ble vraket fra russernes Tour-lag.

Kristoff uttalte at han oppfattet det som mistillit mot ham, før han under Touren måtte tåle hard kritikk fra sin egen sjef.

UAE har lenge vært det mest omtalte alternativet for 30-åringen. For en drøy uke siden uttalte Dag Erik Pedersen at han trodde Kristoff gjorde lurt i å gå til UAE, tidligere kjent som Lampre.

Kristoffs stefar og trener, Stein Ørn, sa tirsdag at en endelig avgjørelse lot vente på seg, men allerede onsdag er altså overgangen klar.

I UAE blir Kristoff lagkamerat med Vegard Stake Laengen. I årets Tour ble Louis Meintjes lagets beste i sammendraget, med en 8. plass.

De hadde imidlertid ingen med i kampen om den grønne spurttrøyen.

Kristoff: – Ser ut som jeg har tapt en slåsskamp