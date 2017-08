Kristoff klar for styrtrike UAE

Alexander Kristoff (30) forlater mistillit og kritikk i Katusha. I satsningslaget UAE kan andre utfordringer venter.

Onsdag bekreftet UAE Team Emirates at Kristoff er klar for å sykle for laget i 2018- og 2019-sesongen.

– Det er jo ingen overraskelse i lys av det som har skjedd. Slik jeg har oppfattet det har Kristoff og Katusha fått nok av hverandre. Et klimaskifte er nok veldig riktig nå, mener TV 2s sykkelekspert Johan Kaggestad.

En Katusha-exit ble nevnt allerede før Tour de France. Kristoff var langt ifra fornøyd med at hans viktigste hjelperytter, Michael Mørkøv, ble vraket fra russernes Tour-lag.

Kristoff uttalte at han oppfattet det som mistillit mot ham, før han under Touren måtte tåle hard kritikk fra sin egen sjef.

Pengebinge i Emiratene

UAE har lenge vært det mest omtalte alternativet for 30-åringen.

– Nå er jo spørsmålet hvilke rammer han får. Da snakker jeg ikke om de økonomiske rammene, for de regner jeg med at er usedvanlig bra. Men mye tyder på at han får med seg Michael Mørkøv og Sven Erik Bystrøm dit, sier Kaggestad.

Han er spent på hvordan laget ser ut ved sesongstart 2018. I tillegg til Kristoff, er allerede Vegard Stake Laengen i laget. Sven Erik Bystrøm skal også være aktuell for en overgang.

– Han blir jo frontfiguren i de rittene han selv har lyst til å vinne. De blir jo invitert til alle World Tour-ritt. Men skal de lykkes i spurter, må de ha en lagprofil som legger opp til at de skal lykkes. Selv om de får Bystrøm og Mørkøv, så mangler du en ordentlig opptrekker til, sier Kaggestad, som tror at Fabio Arus UEA-flørt kan ha betydning for Kristoff.

– Det er jo der han får mest penger, og Aru går vel etter pengene. Hvis han kommer inn og ønsker folk til å kjøre for ham i Tour de France, så kan det bli en utfordring. Man kan ikke ri to hester. Enten satser man på sammenlagtseieren, eller så må du gå for etappeseirer. Det blir avgjørende om Aru satser på Giroen eller Touren. Satser han på Giroen, så er det fritt frem for Alex i Tour de France, mener Kaggestad.

