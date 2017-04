Kristoff håper han slipper lønnskutt

ROUBAIX (VG) Alexander Kristoff (29) håper lagledelsen i Katusha legger et anstendig tilbud på bordet denne våren. I så fall tyder mye på at han blir værende i laget.

Nordmannen er inne i sitt siste kontraktsår med det som en gang varet russisk sykkellag. I løpet av noen uker vil Katusha trolig legge et nytt tilbud på bordet.

I dag tjener Kristoff mellom 15 og 20 millioner kroner i året. Det er svært mye i sykkelsammenheng.

– Jeg ser for meg at jeg fortsetter i Katusha, dersom tilbudet er omtrent det samme som jeg får andre steder, sier Kristoff til VG.

– Er du innstilt på at du må ned i lønn?

– Det kan hende. Det kommer nok an på om interessen fra andre lag vil presse prisen opp. Jeg håper ikke jeg må ned i lønn, men du vet aldri, sier han.

Katusha har fått en langt mer internasjonal profil de siste årene. Brorparten av stallen er ikke lenger russere. Viatsjeslav Ekimov er ikke lenger sportssjef. Og borte er laglegen Andrej Mikhailov – med fengselsopphold for dopingdistribusjon på CV-en sin.

Alexander Kristoff - som er inne i sitt sjette år i Katusha - er klar på at han trives i laget.

ETTER MÅLGANG: Alexander Kristoff. Foto: Anders K. Christiansen, VG

– Jeg har vært her i mange år, og av og til kan det være greit med nye impulser. Men jeg trives godt i laget, og det har forandret seg og blitt mer internasjonalt for hvert år som har gått. Det er egentlig langt fra det samme laget nå som da jeg signerte for første gang. Jeg føler ikke noe behov for å bytte, sier han.

Nordmannen noterte seg for utrolige 20 seirer i 2015-sesongen, da han forlenget sist. I fjor ble det 13 triumfer, men ingen i World Tour-ritt. Så langt i år står Kristoff oppført med 5 seirer.

Sportssjef José Azevedo trakk på smilebåndet da VG nevnte Kristoffs utgående kontrakt i går kveld. Partene snakket sammen for en måned siden, sier spanjolen.

– Vi skal sette oss ned og snakke om dette, men det har ikke vært noe poeng å gjøre det nå. Vi må støtte rytterne våre, og la dem gjøre jobben sin. Snakk om kontrakter på dette tidspunktet av året ville bare medført mer stress, sier han.

Han punkterte før Arenberg-skogen i Roubaix i går. Deretter føk han inn i publikum og pådro seg et vondt kutt i hånden noen få mil fra mål. Da var det «game over»: Kristoff maktet ikke sykle på brostein med den vonde hånden, og brøt rittet.

Etterpå tok han det hele med fatning i møte med norske journalister. Han hadde dusjet av seg den verste skuffelsen, og så frem til skiferie med familien i påsken.

– Jeg har hatt en ok vårsesong. Det ble vel blitt fem seirer, og jeg har endt blant de fem beste i to av monumentene. Jeg skulle gjerne vært på podiet, og helst på toppen, men nummer fire i Sanremo og fem i Flandern er ikke dårlig, oppsummerer han.

Jose Azevedo er enig:

– Alexander ble fem i Flandern og fire i Sanremo. I De Panne vant han en etappe. Vi vil selvsagt vinne, men må ikke glemme at han hadde veldig uflaks både i dag og i Gent-Wevelgem.