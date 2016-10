Kristoff: – Går forbi Hushovd om jeg vinner VM

DOHA (VG) Alexander Kristoff (29) kan bli tidenes mest meriterte norske sykkelrytter om han vinner VM i dag. Det mener han iallfall selv.

Mye av forklaringen ligger i seirene i prestisjefylte Milan-Sanremo og Flandern rundt. Thor Hushovd – et ikon i norsk sykkelsport – maktet aldri å vinne et såkalt «monument».

– Om jeg vinner VM, så føler jeg at jeg går forbi ham – på grunn av monumentene. Jeg har også vunnet etapper i Tour de France, men ikke like mange som Thor. Han har VM-seieren, så han er foran meg foreløpig, smiler Kristoff til VG.

– Betyr det noe å være størst?

– Det vil bety noe, det. Men Thor var uansett førstemann. Selv om jeg vinner VM og på den måten blir «større», så var det Thor som slo gjennom og fikk norsk sykkelsport dit den er i dag. Så hans rolle vil uansett ikke bli en annen.

Thor Hushovd vant ti etappeseirer og to grønne poengtrøyer i Tour de France i løpet av karrieren. I tillegg stakk han av med VM-seieren for seks år siden, samt etappeseirer i både Spania rundt og Italia rundt.

Alexander Kristoff har på sin side vunnet to sykkelmonumenter og to etapper i Tour de France – og en drøss andre ritt. For mens Hushovd i sin aller beste sesong tok 9 seirer, så vinner Kristoff hyppigere: De tre siste sesongene har endt med henholdsvis 14, 20 og 13 (foreløpig) triumfer. Han er også langt oftere inne blant de ti beste enn hva Hushovd var.

Blant favorittene



IKON I NORSK SYKKELSPORT: Thor Hushovd. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Espen Hansen dekket sitt første store sykkelløp for Aftenposten da han gjestet Giro d’Italia for 30 år siden. Han er enig med Kristoff og hans vurderinger:

– Posisjonen til Thor Hushovd i norsk sykkelsport er vanskelig å rokke ved, men skulle Kristoff vinne VM, så spørs det om han ikke har passert Hushovd rent sportslig, sier Hansen.

Thor Hushovd ønsket ikke å vurdere sin egen CV opp mot Kristoff sin da han møtte VG denne uken. Edvald Boasson Hagen beskriver derimot de to nordmennene på følgende måte:

– Alex har to monumenter. Og han skal nok holde på i mange år til, så da har han også sjansen til å ta den grønne trøya i Tour de France. Thor har flere seirer i Tour de France, og det teller tungt. Men det samme gjør monumentene.

Kristoff nevnes som én av flere favoritter foran dagens VM-løp i glohete Qatar. Selv er han tydelig på at konkurrenter som Marcel Kitte, Mark Cavendish og André Greipel normalt er raskere enn ham på en flat spurt.

Men VM er et langt løp. Varmen – nærmere 40 grader ifølge værmeldingene – vil virke utmattende på rytterne. Det er normalt en fordel for Kristoff.

– Jeg er blant dem som kan vinne, men jeg er ikke den største favoritten, mener Kristoff selv.

Ørkenløp



Rytterne skal først sykle 140 kilometer i ørkenen før de svinger inn og sykler runde på runde inne på The Pearl – en kunstig øy – i Doha. Er det samlet idet rytterne kommer dit, ender VM-rittet etter alle solemerker med en massespurt.

– Ingen av oss klarer å forutsi om det vil samles inn mot rundene. Men så fort noen har startet kjøret, etter 70-75 kilometer, så blir det et hardt ritt. Vi får gjøre en opptelling når man kommer inn på runden, sier landslagssjef Stig Kristiansen.

Rytterne har fått beskjed om å drikke mellom to og tre liter væske hver time under VM-rittet. Det kan fort komme til å vare i godt over seks timer.

– Det blir avgjørende å holde balansen mellom sportsdrikken og vann. Det må ikke bli for mye av det ene eller andre. Belastningen på magen er enorm. Vi fikk erfare det på U23-siden. Forfang havnet på sykehus på grunn av magekramper, sier Stig Kristiansen.