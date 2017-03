For å utsette formtoppen justerte Alexander Kristoff (29) treningsprogrammet ørlite grann før årets sesong. Det gjør treneren hans usikker foran Flandern rundt på søndag.

Og det selv om Kristoffs form for alvor virker å være i anmarsj.

– Jeg er mer eller mindre der jeg skal være. Formen har blitt bedre dag for dag, og tempoetappen i De Panne viser at jeg har kraft i bena nå, sa nordmannen på en pressekonferanse i Belgia fredag ettermiddag.

Spørsmålet trener Stein Ørn stiller seg, er likevel hvordan Kristoff kommer til å klare seg i knallharde, brosteinslagte bakker i Flandern. I oppkjøringen til sesongen ble de to nemlig enige om å jobbe mot en senere formtopp enn tidligere år.

Så du denne i går? Kristoff mener disiplinen bedres av seier

Det skal betale seg i flate Paris-Roubaix om én uke, men kan slå mindre heldig ut i kuperte Flandern rundt på søndag.

– Angriper Flandern rundt

– Når man planlegger en senere formtopp må enkelte elementer ut av treningsprogrammet. Alexander har fått en veldig høy kapasitet i de flate partiene, men det er mer usikkerhet knyttet til evnen hans i bakkene. Det er konsekvensen av justeringen vi gjorde, sier Ørn til VG.

Så du denne? Fjerner Kristoffs stefar fra landslaget

TRENER OG STEFAR: Stein Ørn. Foto: Jan Petter Lynau , VG

Han forteller om en stesønn som angriper Flandern rundt i sitt livs form på flate partier. Det viste Kristoff blant annet da han leverte en bunnsolid tempoetappe i De Panne denne uken.

– Formmessig er Alexander akkurat der han skal være. Spørsmålet er bare hvordan han vil takle stigningene. Men om man ikke gjør endringer i det hele tatt, får man heller ikke prestasjonsforbedring, sier Ørn til VG.

Han har lagt inn færre intervalløkter på tre til fem minutter, i ti prosents stigning og med høy intensitet, i treningsprogrammet til Kristoff i vinter.

I går stilte nordmannen på en 17 minutter lang pressekonferanse i Belgia. At han ikke er like eksplosiv i de korte klatringene som favorittene Peter Sagan og Greg Van Avermaet, la ikke Kristoff skjul på.

Sliter i bakkene

De to har vært på et eget nivå så langt i 2017-sesongen.

– Jeg kommer til å slite i bakkene, for der er de beste sterkere enn meg. Jeg ser ikke på meg selv om den største favoritten på søndag, forteller Kristoff.

– På den første dagen av De Panne ble jeg frakjørt av Gilbert i stigningen. Det er litt bekymringsfullt siden vi skal klatre mye på søndag. Jeg vet at jeg har en svakhet der. Men forhåpentligvis er jeg 1-2 prosent bedre enn på dag én av De Panne, legger han til.

Nordmannen vant Flandern rundt for to år siden. Karrierehøydepunktet gjør at oppmerksomheten rundt 29-åringen alltid vil være høy under store ritt i Belgia.

Les også: Kristoff: – Jeg er ikke favoritt i Flandern

Nå har Katusha-laget også hentet tempokongen Tony Martin til laget. Tyskeren deler kapteinsrollen med Kristoff på søndag.

– Alle ser på Sagan og Van Avermaet. De har vist at de er langt foran resten. Men i Flandern rundt må du også ha flaks, et sterkt lag i ryggen og i tillegg tenke strategisk, sier Martin.