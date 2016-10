GRAND HYATT (VG) Fire timer og et langt oppvaskmøte etter målgang i VM, var Alexander Kristoff (29) fortsatt forbannet på Edvald Boasson Hagen (29) søndag kveld.

Det gjorde stavangermannen ettertrykkelig klart idet han ankom en sponsormiddag på hotellet Grand Hyatt like etter klokken 20 norsk tid.

– Jeg står for det jeg sa. Jeg føler at Edvald kjørte for egne sjanser. Han mente at han ikke gjorde det. Vi er uenige der. Jeg ropte bak ham. Da synes jeg det er rart at han ikke hørte noe når jeg satt på hjulet hans, sier Kristoff til VG.

Bakgrunn: Kristoff om opptrekks-svikten: – Føler meg sveket

At sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen hadde manet til gemyttelig ordlyd foran sponsormiddagen søndag kveld, virket altså å prelle av Kristoff:

Han står fast ved det han sa like etter målgang.

Boasson og Kristoff uenige

Det var i finalen på VM-løpet noen timer tidligere at det gikk galt: Boasson Hagen skulle være opptrekker for Kristoff i jakten på en gullmedalje. Det gikk rett vest.

Boasson Hagen leverte et svakt opptrekk – det er alle parter enige om. Men mens Kristoff mener at landsmannen spurtet for egne sjanser, er Boasson Hagen uenig. Etter målgangen brukte Kristoff sterke ord.

Les også: Landslagssjef om de to: – Sterke personligheter

Deretter bar det tilbake til hotellet i sentrum av Doha. Der var hele det norske laget, ni mann, samlet sammen med landslagssjef Stig Kristiansen. Oppvaskmøtet varte i 45 minutter. Deretter ble Kristoff og Boasson Hagen sittende igjen alene i rommet i fem minutter.

– Hvordan blir stemningen på middagen nå i kveld?

– Jeg er irritert, og det har jeg sagt fra om. Jeg skal ikke si at jeg hadde vunnet, men det var en medaljesjanse som gikk fløyten, sier Kristoff til VGs journalist.

– Du kalte det et svik?

– Jeg synes det. Edvald sier selv at han ikke kjørte for egne sjanser, men jeg følte det. Om han skulle gjort det, måtte jeg fått beskjed, for da hadde jeg valgt et annet hjul. Nå ventet jeg på at han skulle starte, men det skjedde ikke før det var for sent. Han skulle jo lede på oppløpet, men vi var aldri bedre enn nummer fem.

Før VM-rittet: Kristoff: – Vinner jeg går jeg forbi Hushovd

Landslagssjef: – Store personligheter

Stemningen på oppvaskmøtet skal ikke ha vært høylytt. Men Kristoff sier at «stemningen ikke var god, og at den heller ikke ble mye bedre». At han og Boasson Hagen tok hverandre i hendene fremstår altså som en plikt – sett utenfra.

De to norske sykkelstjernene skal også blitt enige om å sykle neste års VM i Bergen sammen.

– Du er kanskje ikke så innstilt på å hjelpe Boasson Hagen der?

– Det er ikke den rette dagen å spørre meg om det på. Kanskje er alt dette glemt om et år, sier Kristoff.

Sjekket tallene? Kristoff og Boasson i inntektstoppen

Landslagssjef Stig Kristiansen var mannen som tok initiativ til søndagens oppvaskmøte. Han respekterer at Kristoff og Boasson Hagen er uenige, forteller han i lobbyen på Grand Hyatt – der han gjorde seg klar til å spise sponsormiddag i regi av Norges cykleforbund.

– Vi har sett på TV og gått gjennom spurten en del ganger. Vi er enige om at det ikke var et godt spurtopptrekk, men det er forskjell på å være illojal og ikke klare oppgaven sin. Edvald er skuffet, men det er Kristoff også, sier Kristiansen.

Han mener Boasson Hagen gjorde et reelt forsøk, men at han ikke lyktes.

– Var stemningen mellom dem amper?

– Nei. Jeg forberedte meg på at det kunne tordne litt. De store profilene er litt annerledes å håndtere enn U23-gutta, for det er snakk om store sportspersonligheter. Og det er gutter man bare har en eller to uker i året. Settingen er krevende, men de var ekstremt fornøyd med den jobben vi hadde gjort i forkant med rittet som sådan.

En gladnyhet for Kristoff på slutten: Ønsket innfridd om drømme-lagkameraten