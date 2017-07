Kittel viste kjempekrefter - Kristoff punkterte

LIÈGE/OSLO (VG) Alexander Kristoffs opptrekksmenn veltet. Selv punkterte Kristoff. Dermed havnet han offside da Marcel Kittel viste seg favorittstempelet verdig.

I en herlig duell mot Amaud Démare var den råsterke tyskeren raskest på oppløpet.

Det var Kittels tiende triumf i Tour de France. Med det tangerer han Thor Hushovds antall seire i treukersrittet.



Etter målgang ble Kittel sittende med hodet i hendene, mens han tørket noen gledestårer bak sykkelbrillene.

– For meg ville det være galt å si at jeg ikke hadde forventninger eller press før dette rittet. For meg var det et stort mål å starte en etappe i Tyskland, og avslutte den med seier her, sier Kittel om etappen fra Düsseldorf til Liege.

Alexander Kristoff fikk ingen optimal spurt, og trillet inn til en 15. plass.

– Jeg kom ikke helt heldig inn. Jeg kom på feil side og var hele tiden i vinden. Jeg hadde ikke noe å spurte med, sier Kristoff til TV 2.

Kristoff og Katusha ble satt offside i en velt tre mil før mål.

– Vi veltet jo ut hele gjengen, og jeg punkterte, så det var ikke optimalt. Jeg punkterte rett etter velten, sier Kristoff videre.

– Veien er så glatte og en av våre ryttere krasjet. Fire av våre ryttere var involvert, så da savnet vi folk til å hjelpe Alexander i spurten. Han ble veldig alene, sier Katusha-sjef José Azevedo etter etappen.

Kristoff var ikke i nærheten da Démare og Kittel gjort opp om etappeseieren. Edvald Boasson Hagen leverte et godt opptrekk for Mark Cavendish, som ble nummer tre.

Taylor Phinney og Yoann Offredo forsøkte seg på en offensiv langspurt, men ble tauet inn 1200 meter før mål.

Dermed ble massespurt avslutningen på en dramatisk etappe, hvor flere sammenlagtfavoritter fikk smake på asfalten.

For tre mil før mål smalt det i en rundkjøring.

På våte veier gikk Kristoffs lagkamerat Tony Martin i bakken. Det ble starten på en massevelt som involverte mellom tretti og førti mann.

– Det var glatt. Det var mange som gikk ned og det var dramatisk. Heldigvis var det ingen fra oss som gikk ned, sier Boasson Hagen til TV 2.

Flere av Kristoffs opptrekksmenn deiset imidlertid i asfalten. Samme skjebne led Tour-leder Geraint Thomas og storfavoritt Chris Froome.

Med to rifter i baken på sykkelbuksen syklet Froome seg raskt opp i hovedfeltet igjen, men hadde trøbbel med sykkelen og måtte bytte sykkel 22 kilometer før mål.

Da var hovedfeltet om lag ett minutt bak bruddet i front. Begge syklet seg til slutt opp i hovedfeltet, og den gule trøyen forblir hos Team Sky.

Brudd i regnet

Det gikk tidlig avgårde et brudd på fire mann, som aldri klarte å opparbeide seg noe voldsomt forsprang.

Phinney, Offredo, Thomas Boudat og Laurent Pichon kom først til etappens eneste spurtpunkt.

Drøye to minutter etter at kvartetten i front hadde passert punktet, banket Kristoff til da rytterne i hovedfeltet skulle gjøre opp om elleve poeng.

Der var Kristoff sterkest, mens Amaud Démare, Peter Sagan og Marcel Kittel tok henholdsvis åtte, syv og seks poeng.

