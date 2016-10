DOHA (VG) Thor Hushovd kommer med følgende råd foran sykkel-VM kommende søndag: Sats alt på Alexander Kristoff (29).

Og det til tross for at nordmannen ikke ruver øverst på Hushovds egen favorittliste.

– Han har en vinnersjanse, men han er ikke en av favorittene, slik han har kjørt i år. Han var skarpere og bedre for et par år siden, og i fjor. Han har ikke vunnet de store spurtene slik han gjorde før. Da er det så enkelt at han ikke er en av favorittene. Men han kan vinne, siden han alltid «er der», sier Hushovd.

Han møtte VG i et stort kongressrom på hotell Grand Hyatt i Doha torsdag kveld. Sørlendingen hadde nettopp promotert neste års Bergen-VM på scenen, foran UCI-president Brian Cookson og noen hundre tilhørere.

Må velge én kaptein

Det har gått seks år siden Hushovd selv ble verdensmester i Australia. Som aktiv opplevde han stadig debatten om Norge burde kjøre med én eller to sidestilte kapteiner i VM. Under mesterskapet i København, fikk han til slutt nok:

Hushovd mente landslagsledelsen måtte velge. Det mener han fortsatt.

– Jeg er tydelig på at man bør prioritere én kaptein. Det er en flat VM-løype, og da er Alexander Kristoff den beste spurteren. Edvald har ikke vunnet en slik spurt på lang, lang tid. Vi bør satse på Kristoff. Alt kan skje, men det er noe med det å legge en plan og sørge for at alle rytterne har ro rundt det, sier 29-åringen.

Utspillet står i kontrast til hva Vegard Stake Laengen ga uttrykk for etter onsdagens VM-tempo. Han ba om to kapteiner. Det samme gjør Joker Byggtorget-sjef Gino van Oudenhove overfor nettstedet Procycling.no.

Så du denne? Kristoffer (20) vant U23-VM!

Roser «opptrekker-Edvald»

Men Hushovd har sine tanker om hvordan Edvald Boasson Hagen – som viste god form like før VM – kan brukes best mulig:

STERK: Edvald Boasson Hagen etter etappe 2 i Tour de France 2016. Foto: Anders K. Christiansen , VG

– Edvald er et tog. Men det kan være et brudd som har 40 sekunder når det gjenstår ti kilometer. Eller som har 10 sekunder når det gjenstår 1200 meter. Hvem skal tette den luka? Da er kanskje Edvald den mannen. Det er alltid bedre å bli nummer fire eller to når man spurteren om seieren – enn at man havner bak og i beste fall kan bli nummer to eller fire, sier sørlendingen med postadresse i Monaco.

Hushovd ankom Doha torsdag, og blir til mandag morgen. Den mye omtalte varmen i ørkenstaten bekymrer ikke sykkelpensjonisten.

Det har blitt syklet ritt i langt høyere temperaturer, understreker han noen timer etter at norske Kristoffer Halvorsen (20) ble fjerde nordmann til å vinne et VM-gutt i den prestisjefylte U23-klassen. Kurt Asle Arvesen (1997), Thor Hushovd (tempo i 1998) og Sven-Erik Bystrøm (2014) har gjort det før ham.

Roser «juvelen» Halvorsen

U23-rittet i Doha endte med en avslutning der et felt bestående av rundt 40 ryttere kom samlet til mål.

– Det viser at løpet ikke er så hardt. Du så at de hadde mange hviletråkk og kunne sitte billig i feltet. Men det var tøft da det ble satt fart ut av svingene. Gutta kjørte dritbra, de kjørte som et verdensmesterlag. De kjørte med selvtillit, og da blir de også verdensmestre med selvtillit, sier Hushovd.

– Du startet på mange måter «noe» i norsk sykkelsport i sin tid. Nå kommer det stadig nye til og det er en rød tråd gjennom det hele. Det kommer nye til hele tiden. Gjør det deg stolt?

– Jeg blir stolt og overveldet når jeg ser at Norge får frem rytter på rytter på rytter – selv om ikke alle har tatt den helt ut. Halvorsen er bare en juvel! sier verdensmesteren fra 2010.