Gilbert vant Flander Rundt etter fem mil alene i tet

Med over 50 kilometer igjen rykket hjemmehåpet Philippe Gilbert fra front av feltet. Men det måtte et uhell til fra Peter Sagan og Greg van Avermaet før seieren var i boks.

Klassikerne En «klassiker» i sykkelsporten brukes for å beskrive lange endagsritt i Vest-Europa. «Monumentene» er en betegnelse på de fem mest presitsjetunge og gjeveste klassikerne. De fem monumentene: Milan - Sanremo 298 km

Sesongens første klassiker og den lengste av monumentene. Flandern rundt 264 km

Blir regnet som det tøffeste av monumentene på grunn av de blytunge brosteinsbakkene. Paris - Roubaix 253 km

Kalles «helvetet i nord» fordi det går gjennom slagmarker fra 1. verdenskrig. Flatt ritt, men kjent for lange brosteinspartier. Liège-Bastogne-Liège 279 km

Den eldste av klassikerne. Arrangert første gang som amatørutgave i 1892. Lombardiet rundt 256 km

Kalles «de fallende løvs ritt» på grunn av at det sykles på høsten, i motsetning til de fire andre monumentene. Bakkene favoriserer de lettere klassikerrytterne.

Med drøye 15 kilometer igjen lå Sagan sammen med Greg van Avermaet og Oliver Naesen i en forfølgergruppe bak lederen Philippe Gilbert.

På de smale brosteinsveiene lå alle tre rytterne helt inn til reklameskiltene for å unngå den groveste brosteinen, da uhellet inntraff.

Sagans framhjul hektet seg fast i et gjerde og både ham og van Avermaet deiset hardt i bakken. Sistnevnte var raskt på bena igjen, men Sagan slo hodet i brosteinen og fikk sykkelen ødelagt.

Likevel hoppet den regjerende verdensmesteren opp på en ny sykkel og fortsatte jakten.

Hjemmehåpet tråkket til

Den belgiske mesteren Philippe Gilbert tråkket til fra front med drøye fem mil igjen av rittet og situasjonen ble fort «Gilbert mot røkla».

Bak jaktet Både Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen, sammen med kanoner som Peter Sagan og Greg van Avermaet.

Men da både Sagan og van Avermaet startet jakten på Gilbert, hang hverken Kristoff eller Boasson Hagen med på notene, og endte opp i gruppen bak forfølgerne.

– Magefølelsen er god, tro det eller sei, sa nordmannen til TV 2 før rittet, selv om han tvilte på at formen var like god som Sagan og Van Avermaet.

Der skulle nordmannen få rett i.

Problemer for nordmennene tidlig

Med 140 kilometer igjen lå plutselig Kristoff helt bakerst i feltet i det rytterne suste inn i den første brosteinsbakken. Muligens var en punktering årsaken til den uheldige posisjoneringen, men med god hjelp av laget kom nordmannen seg opp til feltet.

Boasson Hagen fikk heller ingen problemfri start på rittet. Han punkterte ti kilometer senere, men kom seg greit opp til feltet igjen.

Begge nordmennne ble hektet av da Sagan

På Muur-Kapelmuur satte Sky opp tempoet med 90 kilometer igjen og Kristoff hang med i teten. Over toppen dannet det seg en tetgruppe med Kristoff og Tom Boonen, men etter 30 kilometer ble de kjørt inn av feltet.

BRATT: Tre ganger vinner av Flandern Rundt, Tom Boonen, ledet feltet opp bakken Muur-Kapelmuur. Alexander Kristoff henger med som nummer tre til venstre i bildet. Boonen fikk senere ødelagt rittet etter teknisk svikt og to sykkelbytter. Foto: Dirk Waem , AFP

Kristoff vant for to år siden

Kristoff vant rittet i Belgia for to år siden. Da rykket han og Niki Terpstra fra front med drøye 30 kilometer igjen og de to krutt-trønnene samarbeidet for å holde utfordrerne bak seg.

I spurten var Kristoff kaldest og vant sin eneste utgave av Flandern Rundt.

NATO-sjef Jens Stoltenberg hadde tatt turen fra Brussel, men hadde tatt turen til startbyen Antwerpen. Der fikk han hilse på blant annet Boasson Hagen før start.