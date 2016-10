Forbannet Kristoff til VG: - Jeg føler meg sveket

DOHA/OSLO (VG) Alexander Kristoff (29) var lynende forbannet på Edvald Boasson Hagen (29) etter å ha bommet på en gyllen sjanse i sykkel-VM.

Edvald Boasson Hagen ble beste nordmann på sjetteplass. Det var plassen foran Kristoff - og slett ikke slik planen var etter at VM-rittet endte med en spurt.

Boasson Hagen skulle være opptrekker for Kristoff, men gjorde ikke oppgaven han var satt til godt nok. Det fikk Kristoff til å slå hardt i sitt eget styre og skule bort på landsmannen rett etter målgang.

– Jeg føler meg litt sveket. For meg virket det som om Edvald forsøkte å spurte for egne sjanser, sier Kristoff.



– Avtalen var at Edvald skulle starte da det var igjen 400 meter, men han startet ikke før det gjensto 250, fortsetter han, og sier at han ikke skjønner hvorfor ikke Boasson Hagen fulgte avtalen.

KONA TIL STEDE: Kona til Kristoff, kona til Alexander er til stede i Doha. Her er de to etter fellesstarten. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

– Fikk du følelsen av at han spurtet for egne sjanser?

– Jeg følte jo det. Han spurtet jo fra 250 meter, forteller Kristoff til VG i Qatar.

– Hva snakket dere om rett etter målgang?

– Jeg spurte «Hva var det der for noe? Vi var jo enige og hadde fri bane på 400 meter, sånn at det bare var å gå til?!». Jeg var irritert, sier Kristoff.

– Røyk det en gullmedalje der?

– Det gjorde kanskje det. Det er vanskelig å si, men jeg følte meg veldig bra. Men jeg mistet helt rytmen, sier 29-åringen fra Stavanger.

– Hvor lenge sitter dette i kroppen din?

– Det sitter i en god stund, for jeg er ganske irritert. Dette var innenfor rekkevidde.

Boasson Hagen: – Ikke med vilje



Edvald Boasson Hagen sto bare noen meter unna og pratet med andre journalister mens Kristoff fortvilte i presseteltet i Doha. Også andre i det norske støtteapparatet himlet med øynene over hva de hadde sett minutter tidligere.

Boasson Hagen erkjenner at han ikke maktet å følge planen de hadde lagt opp, men sier at han gjorde sitt beste for å trekke opp Kristoff.

– Jeg prøver å kjøre opptrekk, men resultatlisten tyder på at det var for sent.Jeg prøvde ikke å snyte ham for plassen. Vi var enige om at vi skulle kjøre langspurt, og det var vel 300 meter før jeg åpnet, sier han.

– Han sier at han kan ha misset på en gullmedalje i dag?

– Vi kjørte godt sammen hele uken, og jeg vil ikke si at jeg tok den fra ham. Men det ble ikke riktig. Noen ganger fungerer opptrekkene, andre ganger ikke.

Boasson Hagen sier det var motvind på oppløpet. Det gjorde at man måtte starte senere enn ellers. Men han startet likevel for sent, sier han.

– Forstår du Kristoffs reaksjon?

– Jeg skjønner frustrasjonen han. Men jeg vil ikke si at jeg tok fra ham en gullmedalje. Da kunne han ha tatt hjulet til Sagan eller andre i stedet.

Forsvares av landslagssjefen



Landslagssjef Stig Kristiansen tror ikke Boasson Hagen prøvde å ødelegge for Kristoff med vilje:

– Jeg har vanskelig for å tro at Edvald velger å gjøre noe illojalt etter 257 kilometer, sier Kristiansen til VG, men varlser at det blir et oppvaskmøte - eller gjennomgang, som han kalte det - i løpet av kvelden.

Så du denne? Kristoffer (20) vant U23-VM!

Og mens de norske syklistene måtte deppe etter å ha syklet nær perfekt frem til målstreken for så å ødelegge for hverandre, kunne Peter Sagan juble. Slovaken forsvarte sitt VM-gull på mesterlig vis, og er bare den sjette som klarer det i historien.

Storbritannias Mark Cavendish tok sølvet. Belgiske Tom Boonen endte på tredje.



Så du denne? Kristoff før rittet: – Forbi Hushovd om jeg vinner VM

PALLEN: Fra venstre: Sølv til Mark Cavendish, gull til Peter Sagan og bronse til Tom Boonen. Foto: Ibrahem Alomari , Reuters

Sterk debutant



Dramaet startet allerede ute i ørkenen, med 180 kilometer igjen til målstreken: På stedet der «alle» visste at vinden kunne bli kritisk, satt den harde kjernen av det norske laget helt i tet.

Og idet feltet - akkurat som varslet på forhånd - ble splittet i to på grunn av vinden og tøff kjøring, var både Kristoff, Edvald Boasson Hagen, Sven Erik Bystrøm (falt senere av) og en råsterk Truls Engen Korsæth med på riktig side.

– Jeg er hemningsløst imponert av Korsæth, kommenterte Christian Pasche på TV 2 da rytterne etter hvert nærmet seg mål.

– Vi gir ham 6 pluss. Han har sprengt skalaen. Ikke bare har han sittet der. Han har sprukket opp feltet, og gjør en formidabel jobb, supplerte Johan Kaggestad.

Korsæth var fornøyd da han møtte VG og andre norske medier i Doha etter målgang. Han fikk da også mange klapp på skulderen.

– Truls imponerte meg, og viste hva som bor i ham. Han er god nok for World Tour-en, sier Kristoff.

På riktig side av splitten var ikke spurtere som Marcel Kittel, Andre Greipel, Nacer Bouhanni eller Arnaud Demare. Dermed var det game over for flere av Kristoffs antatt tøffeste utfordrere. Gruppen bak kom nemlig aldri tilbake i VM-rittet.

Scenarioet var egentlig perfekt, sett med norske øyne: Løpet utviklet seg til å bli av den knallharde sorten. Og folk som Mark Cavendish og Peter Sagan hadde bare én hjelperytter hver rundt seg.

VG LIVE: Les fyldig referat fra rittet her

Belgia - anført av Tom Boonen og Greg van Avermaet - hadde derimot seks ryttere blant de 27 som lenge lå i front. Italia hadde fire.

Dermed luktet det angrep lang vei på de siste milene inne på den kunstige øya The Pearl, men de uteble lenge. Da det første kom med fem kilometer igjen, var det fåfengt, men da nederlandske Leezer angrep med litt over to kilometer igjen, så det verre ut.

Men heller ikke han holdt helt inn, og dermed ble det hele avgjort på en spurt. Der var Peter Sagan best. Slovaken forsvarte dermed VM-gullet fra Richmond i fjor høst.

Påvirker i Bergen?



Til neste år arrangeres VM i Norge og Bergen. Nå er spørsmålet hvordan Doha-situasjonen vil prege forholdet mellom Kristoff og Boasson Hagen fremover.

– Hvordan skværer dere opp etter dette?

– Det koker jo. Vi er begge vinnere og det er naturlig å være sint. Jeg var ganske sint i fjor, jeg også. Men det var jo ingen hevnaksjon. Vi får bare prate sammen, sier Boasson Hagen.

– Sjansen er kanskje ikke så stor for at Kristoff «betaler» deg tilbake i VM i Bergen til neste år?

– Vi får se hvordan det blir i 2017, hvordan løpssituasjonen blir, sier han.

PS! Norge hadde kvalifisert ni ryttere til dagens VM-løp. Vegard Breen har derimot blitt syk og stilte derfor ikke til start.