Derfor tror Dag Erik Pedersen at Kristoff har gjort et godt valg

Ingenting er offentliggjort enda, men etter det VG erfarer skal Alexander Kristoff (30) sykle for UAE Emirates fra og med neste sesong. Det blir en lettelse tror Dag Erik Pedersen.

Selv om navnet UAE Team Emirates er nytt av året, består laget stort sett av restene av gamle Lampre (1991-2016). Kristoffs nye sjef blir italienske Giuseppe Saronni (59). Han beskrives som en god lederfigur, ifølge tidligere proffsyklist Dag Erik Pedersen.

– Jeg kjenner ham godt, jeg. Saronni er en veldig flott fyr, en seriøs sportsdirektør og leder, sier han til VG.

Pedersen har kommentert årets ritt for NRK Radio og har selv en lang fartstid i italiensk sykkelsport. Han humrer når VG spør om italienerne er et tålmodig folkeslag.

STØDIG LEDER: Giuseppe Saronni (til høyre) under presentasjonen av Giro-løypen i 2006. Her står han sammen med tidligere verdensmester Francesco Moser. Foto: Luca Bruno , AP

– Italienerne tror nok at de har kjøpt en stor rytter, en som kan vinne de store rittene. Det kan også innebære at han må sykle noen etapper i Giro d'Italia, sier Pedersen.

Så du denne? Kristoff ferdig i Katusha

– Jeg tror det er bra at han bytter lag. Da får han komme i et nytt miljø etter et par «stang ut»-sesonger. Det tror jeg bare er positivt for ham, sier Pedersen.

Han tror Kristoff nå kan senke skuldrene, lege sårene og kikke frem mot VM i Bergen i slutten av september.

– Jeg tipper det er en lettelse for ham. Nå kan han konsentrere seg fullt og helt på VM. Han må få hvilt litt også. Altså, bokstavelig talt lege sårene før han bygger seg sakte opp mot VM. Vi må huske på at det er to måneder til VM. Det er mer enn nok tid til å både finne – og miste formen.

Fikk du med deg? McEwen tror presset påvirker Kristoff

Reddet av oljepenger

I sykkelsporten har ikke ryttere og lag lov til å annonsere nye avtaler før 1. august. Derfor er det ikke ventet noen offisiell bekreftelse på hvilket lag Kristoff har valgt før denne datoen. Men etter det VG erfarer skal nordmannens valg ha falt på UEA Team Emirates, og Kristoff blir dermed lagkamerat med Vegard Stake Laengen.

TIDLIGERE PROFF: Dag Erik Pedersen, her under innspillingen av NRK-programmet Mesternes Mester. Foto: Mattis Sandblad , VG

I august 2016 var laget uten sponsor og sto i fare for å miste WorldTour-lisensen. Men 20. desember kom julegaven tidlig fra Det internasjonale sykkelforbundet (UCI). Etter å ha sikret seg en pengesterk sponsor fra Emiratene fikk de tildelt lisens, og Saronni kunne fortsette med store deler av troppen fra Lampre-tiden.

– Det viktigste for Kristoff er å få et lag som støttet ham. Men om det er godt nok til å hjelpe han fram i ritt som Paris – Roubaix, Flandern Rundt og Milan – Sanremo, det gjenstår å se.

Per dags dato består laget av 14 italienere i troppen på 26 ryttere. Likevel tror Pedersen at det meste kommer til å foregå på engelsk.

– Han lærer seg nok ikke italiensk på en høst, men det er en stor fordel om han åpner gloseboken og lærer seg et par uttrykk. Det kommer man langt med, sier mannen som tilbrakte store deler av 80-tallet i italiensk sykkelsport.

Så du? Kristoff: – Ser ut som om jeg har tapt en slåsskamp

– Dumt med tanke på klassikerne

VGs sykkelekspert Sigurd Stenwig er overrasket over valget av nytt lag.

– Jeg trodde han skulle velge Astana. Men hvis jeg skal tolke valget så tror jeg han velger UAE Team Emirates fordi han ønsker å spurte. Der får han nok være kaptein i Tour de France. Han har ingen han må «underordne» seg i Emirates, sier Stenwig, samtidig som han uttrykker en bekymring rundt valget.

– Men jeg synes det er dumt med tanke på å vinne klassikere. Med mindre laget signerer noen klassikerryttere er det et italiensk lag med veldig lite å vise til i klassikerne.

Blant de mest kjente rytterne på laget er den colombianske fjellgeiten John Darwin Atapuma, altmuligmannen Rui Costa (Portugal) og den britiske spurteren Ben Swift, som søkte nye utfordringer etter å ha tilbrakt seks år i Team Sky.

– Hvis Kristoff skal rettferdiggjøre valget sportslig, så må laget hente inn et par andre gode ryttere også, avslutter Stenwig.

Hushovd: – Kristoff er ikke like skarp som han var

Slik oppsummerer VGs sykkelekspert Tour de France

Slik så en forslått Kristoff ut etter å ha gått i bakken