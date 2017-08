Belgisk seier i Arctic-åpningen

NARVIK (VG) Ingen kunne gjøre noe med Dylan Teuns (25) i spurten på åpningsetappen i Arctic Race.

– Det var litt overraskende. De siste fem kilometerne fulgte jeg bare de gode rytterne i front uten å gjøre noe. Jeg ventet på det rette øyeblikket uten å være i front i begynnelsen, så kjørte jeg opp i front og fikk en luke. Da var det bare å fortsette til mållinjen, sier Teuns i intervju med arrangøren.

Han kommer rett fra sammenlagtseier i Tour de Pologne (syv etapper Polen rundt).

De siste hundre meterne var BMC-syklisten i egen klasse, og belgieren jublet for seier og ledertrøye i Narvik foran August Jensen (25) fra Coop-ØsterHus.

– En overlegen seier for Teuns, sier Christian Paasche, TV 2-kommentator.

– Helt suverent av Teuns, tilføyet ekspert Johan Kaggestad.

Irritert Jensen



Tross andreplassen var Bodø-gutten August Jensen skuffet.

– Jeg så Teuns komme forbi, men ventet litt. Da var det plutselig for sent. Det er så irriterende at jeg ikke klarer å gjøre det riktig. F**n heller, det er så nært, sier Jensen til TV 2.

Italienske Andrea Pasqualon ble nummer tre, mens en stiv Alexander Kristoff endte på syvendeplass.



Markus Hoelgaard ble nest beste nordmann på fjerdeplass. Belgiske Olivier Pardini Pardini sikret femteplassen foran Carl Fredrik Hagen.

U23-mester fra NM tidligere i sommer, Anders Skaarseth, prøvde å sette inn et støt den siste kilometeren. Uten at det holdt inn. Skaarseth ble til slutt nummer 31, rett bak U23-verdensmester Kristoff Halvorsen.

Forventninger til Kristoff



Feltet sto samlet de siste kilometerne på den 156,6 kilometer lange ferden fra Andørja til Narvik i ruskete, norsk sommervær. Det ble som lagt opp for Alexander Kristoff - bare dager etter at han ble europamester.

– Dette har Alexander Kristoff i sin hule hånd nå, meldte Paasche en drøy kilometer før målgang.

Men Kristoff klarte ikke å være med helt blant de fremste.

Fem kilometer før slutt måtte Katushas Rein Taaramäe stoppe opp og bytte sykkel. Dermed mistet han mye tid og sammenlagtvinneren fra 2015 havnet langt bakpå etter den første etappen.

Fredag går etappe to fra Sjøvegan til Bardufoss, totalt 184,5 kilometer. Lørdag er det omtrent en like lang vei fra Lyngseidet til Finnvikdalen i Tromsø. Touren avsluttes søndag etter en 160 kilometer lang etappe med målgang i Tromsø.