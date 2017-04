Svømmekarrieren til Lavrans Solli (25) ser ut til å være over. Planene om EM-deltagelse i desember har han slått fra seg.

– Jeg fikk nylig med meg NM i kortbane i Bergen, og tok et par medaljer der. Men jeg hadde nok håpet at jeg skulle være i bedre form enn jeg var, sier Solli til VG.

– Hva skjer med EM i desember og videre satsing?

– Det er lagt på is. Det er mye annet jeg har lyst til å gjøre enn å stå opp halv seks om morgenen for å trene.

Det er et drøyt år siden Solli noe overraskende offentliggjorde at han ikke kom til å satse mot OL iRio. Da begrunnet han det med sykdomsproblemer, familiesituasjon og økonomi. Han håpet å få tilbake motivasjonen.

Noen få måneder tidligere hadde han satt norsk rekord og blitt nummer seks i VM-finalen på 50 meter rygg. Han var på god vei til å bli en ny norsk svømmestjerne. Nå har det gått såpass lang tid uten skikkelig trening, at Solli også regner med det blir for tøft å komme tilbake.

– Man kan alltids komme tilbake, men det er ikke like viktig for meg. Jeg har ikke behov for å konkurrere lenger, sier 25-åringen.

TRENER BRÆKHUS: Cecilia Brækhus (t.v.) og Lavrans Solli har samarbeidet den siste måneden. Her fra svømmetrening i Hundsund bad på Snarøya tidligere denne uken. Foto: Jørgen Braastad , VG

Fortsetter som modell



– Jeg har funnet ut at det er andre ting å gjøre som er morsommere enn å svømme, legger han til.

Solli har lenge jobbet som modell ved siden av karrieren, og han var også deltager i Farmen kjendis som fikk høye seertall på TV 2 tidligere i år. Han var også med på Oslo Fashion Week i februar, så modellkarrieren ser i alle fall ikke ut til å være på hell.

– Hva skal du gjøre fremover nå?

– Det blir litt modelljobbing her og der, og så får jeg satse på at jeg får til noe mer permanent fremover. Det er litt å gjøre hele tiden, sier Solli en smule hemmelighetsfullt.

