Her innser de vantro jentene at VM-sølvet ryker

Ta en god titt på bildet: dette er idrettsdrama på sitt beste – eller kanskje verste?

Til venstre kikker de kanadiske jentene med vantro opp mot lystavlen i hallen under svømme-VM hjemme i Windsor i Canada.

Til høyre jubler Federica Pellegrini og hennes lagvenninner på Italias lag.

Kanadierne slo inn som nummer to på 4 x 100 meter stafett, men ble – til sin vantro – diskvalifisert.

Og det var Italia som nøt godt av det.

Det kanadiske laget bestående av Michelle Williams, Kylie Masse, Penny Oleksiak og Alexia Zevnik var sikre på at de hadde sikret seg sølvet.

Men så viste det seg at en laglederfeil skulle bli skjebnesvanger.

Det var den 16-årige helten fra Rio Penny Oleksiak som slo inn som siste svømmer for Canada. Men på laglederens liste sto Michelle Williams. Arrangørene måtte dermed diske det kanadiske laget.

– Jentene svømte i den rekkefølgen de fikk beskjed om, sier den kanadiske sportssjefen John Atkinson til Toronto Star.

– Men det var ikke samme rekkefølge som sto på kortet, sier han – og legger til at dette ikke var jentenes skyld.

– Vi må bare akseptere dommen. Det er veldig synd på utøverne, men det kommer flere sjanser, sier han.

Italia fikk dermed sølvmedaljene, mens Nederland avanserte til bronse.

Til natten blir det et norsk høydepunkt i VM når Susann Bjørnsen skal svømme finale på 50 meter bryst. Finalen går litt over klokken ett i natt, og du kan se den på NRK. Hun kvalifiserte seg som åttende og siste jente.

Onsdagens forsøk ga ingen finaler for de norske. Henrik Christiansen ble nummer 23 på 200 meter fri – men på personlig rekord 1.45,53. Til helgen skal romerikingen i aksjon på 1500 meter, der mulighetene for finaleplass er atskillig større. Han liker seg best på 800 og 1500 meter.

Susann Bjørnsen ble nummer 33 på 100 meter fri, mens Markus kom på 32. plass på samme distanse som Christiansen, 200 meter fri.