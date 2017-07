Henrik Christiansen (20) føler at han hadde mer å gå på på gårsdagens 800 meter-finale. Kanskje starter han tøffere på 1500 meter til helgen.

Han gjorde en god VM-finale på 800 meter, men måtte nøye seg med 4. plass. Nå venter 1500 meter.

– Jeg tror faktisk at jeg kunne ha svømt fortere ved å åpne hardere. Det går an å se litt på det med tanke på å åpne litt hardere på 1500 meter. Det er noe vi må se på, sier Henrik Christiansen til VG fra Budapest.

Italieneren Gabriele Detti tok noe overraskende gullet. Nordmannen lå mellom Gregorio Paltrinieri i bane fire og Sun Yang i bane to - de to forhåndsfavorittene - i bassenget.

STERK: Henrik Christiansen ble nummer 4 på 800 meter onsdag. Til helgen får han en ny sjanse på 1500 meter i VM. Foto: Christine Olsson/tt , NTB scanpix

– Det var et utrolig godt løp. Alle de tekniske detaljene som vi har jobbet med det siste året, satt. Alt som ikke har stemt tidligere. Alt som vi ville forbedre, satt, sier Norges svømmehåp.

Henrik Christiansen lå som nummer seks tidlig i finalen, avanserte til 5. plass og svømte «som ei klokke», som NRK-ekspert Aleksander Hetland uttrykte det. Christiansen passerte Sun Yang og avanserte til 4. plass.

– Han fikk en skikkelig knekk, sier Christiansen om kineseren.

– Han skjønner at han ikke kan ta medalje, han sparer seg til 1500 meter, konstaterte Hetland da drøyt 100 meter gjensto.

Christiansens personlige trener, Ronnie Anstensen, spådde på forhånd at eleven skulle være en outsider til pallplass, men at to italienere og én kineser var favoritter til å ta medaljene.

Det endte altså med seier til Detti, sølv til polakken Wojciech Wojdak og bronse til Paltrinieri. Romerikingen fikk 7,44,21. Det er norsk rekord med nærmere halvannet sekund.

Henrik Christiansen sier dette om helgens 1500 meter i verdensmesterskapet:

– Det skal bli utrolig spennende. Det handler litt om å legge 800 meter bak seg.

– Kan du ta medalje?

– Det vet jeg ikke. Det vet jeg bare etter at løpet er gjort, smiler Christiansen.

– At Henrik kommer til finalen her på 800 meter, viser at han tilhører verdenseliten på de lengste distansene, sier landslagstrener Petter Løvberg til VG.

800 meter var tidligere ikke OL-distanse for herrer, men IOC har bestemt at det skal bli det fra 2020.

– Det betyr at Henrik har tre finalemuligheter i OL i 2020: 400, 800 og 1500 meter, sier Løvberg.

Den norske svømmeeneren var på treningsleir i Mallorca før avreisen til Budapest, og kom frisk og rask til VM.

Henrik Christiansen ble nummer fem på langbane-VMs 800 meter for to år siden. I EM har han sølv fra 2016 på 400 meter fri.

Bare fem norske svømmere har vært i VM-finale på langbane tidligere: Alexander Dale Oen, Arne Borgstrøm, Lene Jenssen, Irene Dalby og Ingvild Snildal, pluss Christiansen selv.

Ellers fra Budapest i kveld: Katie Ledeckys forsøk på å vinne seks VM-gull stoppet onsdag da hun ble slått på 200 meter fri av Italias Federica Pellegrini.

PS: Ole Marius Rist Jensen kom på 8. plass i finalen på 200 meter medley i ungdoms-OL.