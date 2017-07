Christiansen til VM-finale etter pangåpning

I forsøket på 1500 meter klinket Henrik Christiansen til fra start. 20-åringen stivnet, men sikret likevel finaleplass.

– Det er alltid utrolig deilig å komme seg til en finale, sier Christiansen til VG.

Da har han rukket å «svømme ned» etter forsøket i Budapest, hvor han klokket inn på 14.57,41, Drøye tre og et halvt sekund bak hans egen norske rekord, men sjette beste tid holdt fint til finaleplass.

– Var planen å pangåpne?

– Det var planen, det er det ingen tvil om. Om du ser på splittidene de første 800 meterne, så er de utrolig gode. 29,7, det er akkurat der jeg skal ligge, sier svømmeren.

Allerede onsdag fortalte Christiansen at han tenkte å åpne 1500 meteren knallhardt.

Onsdag: Pers og 4. plass på 800 meter

Norsk rekord i hodet



Men etter hvert gikk det litt tyngre for 20-åringen fra Rælingen. Han mente selv han hadde litt å gå på med tanke på å gjøre sitt eget løp.

– Hva legger du i det?

– Jeg ble litt for opphengt i å henge på han ved siden meg. Det kostet litt mer enn det bør gjøre, og jeg ble litt ufokusert. De siste 400 meterne ble rett og slett blytunge.

Så du? Olaf Tufte og Christiansen i turnhallen

Christiansen sier resultat i finalen er irrelevant for ham. Det er kun en ting som gjelder. Den norske rekorden som han satt i 2016. En rekord han hadde i tankene allerede i forsøket.

– Jeg hadde det. Jeg visste at jeg måtte gi full gass i forsøket. Ikke bare med tanke på rekorden, men også for finaleplass. Jeg trodde jeg måtte svømme enda fortere for å komme meg til en finale, sier Christiansen.

Nå venter en svært rolig lørdagskveld i den ungarske hovedstad, før han svømmer finale i morgen.

– Nå handler det egentlig kun om å spise veldig mye mat og slappe av. Jeg må legge 1500-forsøket bak meg og fokusere på finalen, sier Christiansen, som skal bruke litt tid på å analyse lørdagens 1500 meter, for å se om han finner feil å rette opp i til søndag.