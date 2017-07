Christiansen offensiv etter VM

Henrik Christiansen (20) drar hjem fra VM etter 4. plass på 800 og 5. plass på 1500 meter. Han har ingen planer om å samle på plasseringer bak pallen.

I søndagens 1500 meter-finale kom Christiansen i mål på tiden 14.54,58, kun 81 hundredeler bak sin egen norske rekord.

– Det første jeg tenker er jo «søren». Men alt tatt i betraktning så er det en femteplass i et VM. Det har vært et utrolig bra mesterskap for meg, oppsummerer 20-åringen overfor VG.

Han var nær syv sekunder bak den australske bronsevinneren Mack Horton.

– Er det sekunder du har tro på å kunne ta inn på teten?



– Ja, det er det ingen tvil om. Løpet i dag var ikke noe optimalt fra min side. Det er ikke snakk om mange årene før jeg føler at jeg bør være på det nivået der, sier Rælingen-svømmeren.

Italienske Gregorio Paltrinieri og ukrainske Mykhailo Romanchuk tok teten fra start og økte til konkurrentene hele veien. Mot slutten klinket Paltrinieri til og sikret gullet med tiden 14.35,85, halvannet sekund bak sin egen europeiske rekord. Horton tok bronsen.

Christiansen etter OL: – Det suger å svømme sakte

– I knallgod form

Etter lørdagens forsøk, sa Christiansen at han tenkte mer på å slå sin egen norske rekord enn hvilken plass han endte på i finalen.

I søndagens finale skulle han starte kontrollert.

– Jeg var bevisst på å starte ganske rolig. Men det ble kanskje litt for rolig, heller enn kontrollert, mener 20-åringen, som med 500 meter igjen kun var fire tideler bak skjema for rekorden.

Nå skal Christiansen bruke den gode formen til å konkurrere.

– Jeg konkurrerer jo egentlig ikke så mye. Men jeg er i knallgod form nå, og jeg vil bruke den til å få mer konkurransetrening. Så er meningen å fortsette og trene for å perse på 1500, 800 og 400.

Hans nest beste 1500 meter-tid holdt til en svært solid femteplass i VM. Men rekorden på 14.53,77, den står seg fortsatt.

Christiansen reiser hjem fra VM med to gode plasseringer, etter 4. plassen på 800 meter.

Suksessoppskriften: Slik skal Christiansen bli enda raskere

Mente de andre virket mer slitne

Nå venter flere rekordforsøk i World Cup-stevner.

– Målet mitt er alltid å perse. Jeg klarte det på 800 meter. Jeg er god nok form nå til å klare det, men det blir noen feil på noen av splittene som gjør at sekundene går fort.

20-åringen har hatt et tøft VM-program, med 400 meter, 800 meter og 1500 meter.

– Jeg var selvfølgelig litt «tung» etter flere tøffe løp. Men jeg synes faktisk et par av de andre så mer slitne ut enn meg, sier 20-åringen.

PS! Før Christiansen svømte 1500 meteren, sikret Sarah Sjöström sitt tredje gull i VM så langt. Søndagens gull kom på 50 meter fri. Tidligere har hun tatt gull på 50 meter og 100 meter fri.