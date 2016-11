Lunde Pedersen: Kroppen ble kjørt litt hardt

Sverre Lunde Pedersen (24) innrømmer at han fikk en lærepenge og ble forbannet etter verdenscupåpningen i Kina og Japan. Kommende fredag vil Norges skøytehåp bevise at han ikke er en B-løper.

Allround-VM på Hamar Astana i Kasakhstan arrangerer sesongens tredje verdenscup på skøyter, allround. Den fjerde går i Heerenveen 9.-11. desember, med 10.000 i steden for 5000 meter for herrene. EM allround går samme sted 6. til 8. januar. Resten av skøytemesterskapene sesongen 2016/17: Distanse-VM i Sør-Korea 9. til 12. februar. Sprint-VM i Calgary 25. til 26. februar. Allround-VM i Vikingskipet på Hamar 4. til 5. mars.

Da starter sesongens tredje verdenscup for allrounderne i Astana i Kasakhstan. Sverre Lunde Pedersen var ved avreise fra Bergen tirsdag morgen plassert i B-gruppen på 5000 meter etter to skuffende løp på distansen i Harbin og Nagano.

– Det er ikke der jeg hører hjemme, normalt sett, svarer Sverre Lunde Pedersen konfrontert med rene fakta.

Leste du denne? Kramer om Håvard Bøkkos fravær denne sesongen

I verdenscupåpningen i kinesiske Harbin 11.-13. november gikk han inn til 13. plass på 5000-meteren, 12 sekunder bak skøytekongen Sven Kramer (30) som på sedvanlig vis vant. De fire dårligste av 16 startende rykket ned i B-gruppen på distansen.

I Nagano en uke senere ble Sverre Lunde Pedersen nummer fem i B-puljen med 6.26,78.

Sammenlagt ligger han på 20. plass i verdenscupen på 5000 meter. På 1500 meter er han plassert på 9. plass etter to løp.

– Stivnet fort



På 1500-meteren endte han på 12. plass - 2,5 sekunder bak seirende Kramer - i Harbin og 7. plass i japanske Nagano (syv hundredeler bak Kramer på 6. plass).

Bakgrunn: Sverre Lunde Pedersens VM-bronse: Mitt beste løp

– Jeg stivnet fort i Asia (Harbin og Nagano). Selvfølgelig blir man forbannet når man har lagt ned så mye jobb. Det føltes rart og jeg ble litt rådvill. Men jeg så litt tilbake på hva som jeg hadde gjort, i Inzell (tidligere i høst). Kanskje jeg hadde kjørt litt hardt der, svarer Sverre Lunde Pedersen på spørsmål om de svake resultatene og nedturene i sesongstarten.

Leste du denne? Skøytekongen Sverre er mye større enn du tror

– Det blir en slags lærepenge. Jeg har ikke hatt skader eller sykdom. Men det er viktig fortsatt å lytte til kroppen og å få nok hvile. Det er lite som skal til før det bikker over, tilføyer han - før han tirsdag morgen setter seg på flyet fra Bergen til Amsterdam og Astana i Kasakhstan.

Der skal han gå 5000 meter fredag, lagtempo lørdag og 1500 meter søndag.

Undervurderte tidsforskjell



Mye tyder på at han på tross av B-status, får starte i A-gruppen på 5000 meter. Forfall fra en del løpere fra andre nasjoner gir åpning for det.

Leste du denne? Johann Olav Koss har ventet over 20 år - endelig kommer Valle-hall

Landslagstrener Sondre Skarli (30), som i likhet med sprinttrener Jeremy Wotherspoon (40) dropper turen til Astana (Lasse Sætre og Edel Therese Høiseth drar i deres sted), «tror» han vet årsaken til at Sverre Lunde Pedersen, Ida Njåtun (25) og resten av de norske allroundløperne - i motsetning til Hege Bøkko og sprinterne - gikk på en smell i verdenscupstarten.

(Saken fortsetter under videoklippet av Håvard Bøkko)

– Vi er litt i tvil. Det vi tror er at vi trente veldig hardt de tre siste ukene før avreise. Vi undervurderte jetlag og hvor lang tid det tar å restituere med åtte timer tidsforskjell, sier Sondre Skarli til VG.

Lunde Pedersen & co satte seg på flyet til Kina allerede 1. november, 10 dager før startskuddet for verdenscupen i Kina. Det burde vært tilstrekkelig med hensyn til akklimatisering. Tommelfingerregelen er «en dag for hver time», det vi si åtte dager i dette tilfellet.

Første EM-medalje?



– Men vi trente så hardt at den første uken i Harbin ble veldig hard. Den ville fungert bedre hvis vi hadde tatt det med ro tre til fire dager før avreise fra Norge, forklarer landslagstrener Sondre Skarli.

Bakgrunn: Ekstremt glad og lettet etter sølvmedaljen i allround-VM

På spørsmål fra VG, bekrefter han at de «tok en kalkulert risiko.»

– Vi ville ikke satse for høyt på de to første verdenscupene. Det gjorde vi ikke i fjor heller. Vi får se i februar og mars om planen er rett eller ikke, sier Sondre Skarli.

Distanse-VM går i Gangneung i Sør-Korea 9. til 12. februar, i hallen der OL 2018 skal arrangeres ett år senere. En måned senere er det allround-VM i Vikingskipet på Hamar. Sverre Lunde Pedersen er også klar på at han vil gå fort og ta sin første medalje i EM i «Nye Thialf» i Heerenveen i begynnelsen av januar.

– Ja, det gleder jeg meg veldig til, sier han til VG.

– Hva med Astana nå. Ser du for deg en revansj for sesongåpningen i Asia?

– Jeg vil prøve å få en solid stigning, pluss å være på pallen på 5000, 1500 og lagtempo, svarer Sverre Lunde Pedersen.