Koss har ventet over 20 år - endelig kommer Valle-hall

Johann Olav Koss (48) har hørt og snakket om det siden før han vant tre OL-gull for 23 år siden: Nå ser det ut til at skøytekongen endelig får oppfylt drømmen om tak over isbanen på Valle Hovin i Oslo.

– Det var diskusjoner før OL i 1994, da skøytehallen ble flyttet fra Lillehammer til Hamar (Vikingskipet) og det ble snakket om å flytte den enda lengre «inn» (til Oslo). Vi er nødt til på ha en flerbrukshall for skøyter i Oslo, med over en million mennesker. Alle vil ikke gå på ski, sier Johann Olav Koss til VG.

Nå virker det som om han endelig vil bli hørt.

Det nye Arbeiderparti-styrte byrådet i Oslo nevner ikke en ishall for hurtigløp, kunstløp, bandy og curling i sin ferske pressemelding «Taktskifte for idretten - 4.1 milliarder til nye anlegg». Rina Mariann Hansen, byråd for kultur, idrett og frivillighet, mener imidlertid at det har å gjøre med en slags teknikaliteter.

100 mill nå?



IDRETTSBYRÅD: Rina Mariann Hansen (Ap) er byråd for kultur, frivillighet og idrett. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Nei, det betyr ikke at det er lagt på is, men at vi er i ferd med å prosjektere den, og per nå vet vi ikke kostnaden og da legger vi heller ikke inn penger. På flerbrukshaller og kunstgress har vi erfaringstall (dette er ting vi bygger litt oftere) og klarer å legge inn.

– Men på Valle må vi gjøre ferdig prosjektering før vi vet noe om tallet, svarer hun på spørsmål fra VG om ny isarena vegg i vegg med Vålerengas nye fotballstadion ikke er prioritert.

Opposisjonen i Oslo, ved Høyres guppeleder Eirik Lae Solberg, er imidlertid redd for at prosjektet «vil stoppe opp» hvis ikke det legges inn penger i 2017-budsjettet. I tråd med en innstilling fra Oslo Idrettskrets, vil Eirik Lae Solberg fremme forslag overfor finanskomiteen om å sette av 100 millioner neste uke.

Oslo-budsjettet skal behandles 7. desember.

– Grunnen til at vi vil sette av midler nå, er at det gir byrådet og KID (Kultur og idrettsbygg) en arbeidsordre og mulighet for oppstart 2017, i stedet for 2018, etter at forprosjektet er ferdig i mai. Oslo trenger en storstue med mulighet for helårsdrift, samt stabile trenings og konkurranseforhold, mener Høyres gruppeleder.

Klar i 2020?



Generalsekretær Halvor Lauvstad i Norges skøyteforbund og Henning Hagelund, fra skøyteklubben Aktiv, bekrefter at bygging av en skøytehall der utebanen Valle Hovin nå ligger - og har ligget siden midten 1960-tallet - er mer realistisk enn noen gang.

– Ideen om hall på Valle Hovin er gammel, den går helt tilbake til da Valle Hovin isbane ble laget og det var planer om å søke OL i 1968. Det har vært mange tilbakeslag. Men så begynte vi å jobbe systematisk med det og inkluderte alle isidrettene. Nå håper vi, med stor realisme, at hallen kan stå klar i 2020, sier Henning Hagelund.

Han har stått på barrikadene for tak over den kunstfrosne isbanen sentralt i Oslo siden 2002, som leder av «Interesseorganisasjonen for Valle Hovin» med blant andre Johann Olav Koss.

Henning Hagelund forteller at «prisvinduet» for skløytehall i OL 2022-planene var 550 til 720 millioner. Han mener at prislappen kan komme «en del under» 640 millioner når den nye hallen - uten 3000 sitteplasser - skal planlegges.

– Den skal i første rekke være en brukshall, og ikke brukes av toppidretten, sier Hagelund.

100 MILL NÅ: Høyres gruppeleder i bystyret i Oslo, Eirik Lae Solberg. Foto: Paul Paiewonsky , NFD

V-cup i Japan



Det er helt i tråd med Johann Olav Koss' ønsker.

– Dette er jo et fantastisk prosjekt, som er viktig å få satt i gang. Folk kan ikke gå på skøyter lenger, og det er viktig for folkehelsen. Se hva som har skjedd i Stavanger (med ny skøytehall). Kostnadene per person i en flerbrukshall vil være lavere enn all annen aktivitet, hevder Johann Olav Koss.

– Jeg har veldig stor tro på å samle toppidrettssatsingen på ett sted, i nærheten av Olympiatoppens toppidrettssenter (i Oslo). Det har ikke vært mulig så langt. Men det som er viktigere, er at barn og unge får tilgang til is, tilføyer Johann Olav Koss.

PS! Verdenscupen på skøyter startet i Kina forrige helg. Kommende helg konkurrerer Sverre Lunde Pedersen & Co i Japan, før turen går til Kasakhstan og Heerenveen. Norge arrangerer allround-VM i Vikingskipet på Hamar 4. til 5. mars.