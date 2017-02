Supertalentet Killi til topps for første gang: – Ubeskrivelig kult

Johanne Killi (19) var preget av hva som stod på spill før siste avgjørende «run». Likevel holdt hun nervene i sjakk, og gikk til topps for aller første gang i et verdenscuprenn.

– Det var ubeskrivelig kult. Jeg har drømt og jobbet for dette lenge. At det endelig satt i dag var veldig gøy. Jeg hadde mye press på meg etter å ha blitt nummerén i kvalifiseringen, sier den unge og svært lovende fristilkjøreren til VG.

Killi har både sølv og bronse fra X Games. I tillegg har 19-åringen både andre- og tredjeplasser fra verdenscupen tidligere denne sesongen. Men topplasseringen har uteblitt.

Inntil i dag.

Sett denne? Sesongen over for Sjåstad Christiansen: – Alle utøveres mareritt

Går for «kula»



SVEVER HØYT: Johanne Killi, her fra søndagens konkurranse i Canada. Foto: , Norges Skiforbund

For den unge Dombås-jenta leverte mer enn nok i sitt andre «run» i slopestylekonkurransen i den canadiske byen Quebec søndag kveld norsk tid. Med kniven på strupen noterte Dombås-jenta seg for 88,80 poeng. Det skilte et drøyt poeng ned til sveitsiske Sarah Höfflin på andreplass.

Nettopp det å holde den sveitsiske jenta bak seg i dagens konkurranse var svært viktig. Killi ønsker nemlig å vinne sammenlagtcupen – den gjeve verdenscupkula – i slopestyle.

Dagens toer, Höfflin, leder med noen ørsmå poeng på det norske talentet. Det er bare ett renn igjen i samme disiplin denne sesongen. 4. mars er datoen det hele avgjøres. På Höfflins hjemmebane i Silvaplana.

– Jeg tenkte veldig mye på at jeg måtte vinne i dag for å vinne sammenlagtseieren i år. Jeg var veldig nervøs fordi jeg hadde en dårlig trening før konkurransen i dag. Det var mye som «gikk rundt i toppen» Jeg følte meg ikke helt klar. Men heldigvis så satt det, sier Killi.

Sette denne? Trente fire ganger hver dag etter kneskaden

– Savner henne



Det har vært en litt annerledes sesong. Supertalentet har trent og konkurrert med verdensstjernen Tiril Sjåsjad Christiansen i to sesonger. Men Sjåstad Christiansen måtte legge seg under kniven kort tid før jul og driver for tiden med opptrening av kneskaden.

– Det er rart å ikke ha henne med på tur. Jeg har mange andre jentevenner jeg henger med rundt her. Men det er klart jeg savner henne utrolig mye. Jeg gleder meg til hun kommer tilbake, sier Killi.

Ellers er det store konkurranser som venter på litt lengre sikt. X Games går av stabelen i Hafjell. I tillegg er det VM i mars måned. Hun satser på å jobbe med noen nye triks inn mot de to begivenhetene.

– Målet er i hvert fall å vinne i Hafjell. Det hadde vært supert, sier Killi.