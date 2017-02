Vanvittig snuoperasjon da Tom Brady tok sin femte Super Bowl-seier

(New England Patriots-Atlanta Falcons 34-28 etter overtid) New England Patriots lå under med 25 poeng, men etter et ellevilt comeback og en touchdown i overtidsperioden vant Patriots «tidenes Super Bowl-finale».

I Tom Bradys syvende finale, flest av alle spillere i historien, vant han sin femte Super Bowl og ble med det den eneste quarterbacken i historien til å vinne fem Super Bowls. Han har nå vunnet like mange som Charles Haley, som før kampen var den eneste spilleren i verden til å vinne fem finaler.

Det var ikke mange som hadde troen på Patriots da de lå under med 25 poeng med under 18 minutter igjen på klokka: før kampen var det største comebacket i Super Bowl-historien på 10 poeng.

New England Patriots lå under med 25 og snudde kampen i overtidsperioden, den første overtidsperioden i Super Bowl-historien.





Falcons overrasket og tok ledelsen

Det var Atlanta Falcons som tok ledelsen i starten av den andre perioden da Devonta Freeman løp inn en touchdown på/fra 5 yards etter godt offensivt spill av Falcons.

– Han har virkelig hatt en god kamp, sa Viasat-kommentator Daniel Høglund om Freeman etter den første touchdownen.

Ledelsen gjorde at Patriots lå under i en kamp for første gang siden de lå under mot New York Jets i slutten av november 2016.

Ikke lenge etter økte Falcons ledelsen til 13-0.

Ryan fant rookien Austin Hooper, som - sammen med Ryan - noterte seg for sin første Super Bowl-touchdown.

Like før pause kastet Brady bort ballen, og det skulle straffe seg.

Robert Alford snappet den upresise pasningen fra quarterbacken og løp 82 yards for en ny touchdown. Brady kastet seg forgjeves etter Alford, men 39-åringen var på etterskudd og måtte se Alford løpe inn en 20-0-ledelse til Falcons.

Rett før lagene gikkt ilpause reduserte Patriots til 3-21 ved Stephen Gostkowski. 21 poeng er det meste Patriots har sluppet inn i en og samme quarter i løpet av de siste fem sesongene.

Nok en målgivende for Ryan

Også etter pausen fortsatte Ryan og hans Falcons storspillet. Drøye seks minutter ut i den tredje perioden fant Ryan running back Tevin Coleman ute til høyre, som løp inn Atlantas fjerde touchdown for kvelden. Stilling etter at ekstraskuddet satt? 28-3.

Patriots øynet et lite håp da de reduserte til 28-9 i den tredje perioden ved James White. Brady fant White ute til venstre, og med kraft og fart tok White sats og stupte inn i målgården til Falcons.

Men hele kvelden skulle vise seg å være stang ut for Patriots - bokstavelig talt: Gostkowski skjøt ekstrasparket som gir ett poeng via stolpen og ut.

25(!) på rad for Patriots og overtidsperiode

Etter at Gostkowski bommet på et field goal i den tredje perioden var han heldigere i den fjerde og siste perioden da han nok en gang reduserte, denne gangen til 12-28 etter et field goal.

Fra kloss hold fant Brady Danny Amendola med en presis pasning. Han snudde og kastet seg inn i målgården til Falcons. I tillegg omsatte Patriots det påfølgende angrepet til poeng, og stillingen var

Seieren gjorde at Ryan brøt

Niende Patriots-finalen, flest av alle NFL-lag.

Og Falcons viste at de er et lag som er ufattelig gode til å spille på en ledelse.

igen har noen gang kommet tilbake etter å ha ligget under så mye

Patriots var uten Rob Gronkowski, som er Patriots beste offensive spiller utenom Brady. Han har hatt flere touchdowns enn noen andre i hans posisjon som Tight End, men en skade satt en stopper for nattens kamp.