Berge om sin «Zika-karantene»: – Vi jobber med arbeidsantrekket på

HAMAR (VG) Han ble kongen av Idrettsgallaen etter OL-bronsen i Rio. Men på hjemmebane må Stig-André Berge og kjæresten Rosell Utne fortsatt ta hensyn til zikaviruset. Regnfrakken er på.

– Vi jobber med arbeidsantrekket på, beskriver den gifteklare 33-åringen som seksuelt fortsatt er i «karantene» etter Rio-suksessen.

Paret smis i hymens lenker i Nord-Norge til sommeren. Men noe barn er ikke på gang. Fortsatt er tiden for farene ved zikaviruset ikke ute. I Brasil er flere tusen barn født med mikrocefal, som betyr krympet hode, på grunn av viruset.

– Det varer i seks måneder etter august. Nå har jeg mistet kontrollen på månedene her, forklarer Berge, men slipper ikke preventiver før i februar.

Han opplevde sin største kveld. Kanskje har en norsk OL-bronse ikke blitt satt større pris på siden bronselaget i fotball vant sin medalje for 80 år siden.

– Dette var sinnssykt stort. Jeg hadde ikke forventet noe slikt i det hele tatt. Men veldig fortjent, sier Rosell Utne. 25-åringen har selv både kongepokal og flere NM-gull i bryting.

Berge proklamerte giftermålet direkte på TV.

– Han fridde i 2014, men vi ble enige om at vi må vente til etter OL med å gifte oss. Det blir 8. juli hjemme i Båtsfjord, forteller Utne som hadde med seg tvillingsøsteren Marlen på idrettsfesten.

Bryterens første OL-medalje ga ham priser som Årets navn og Årets forbilde samt at han mottok Utøvernes pris til voldsom jubel fra 3.500 tilskuere i OL-amfiet i Hamar. Som videoen under viser var det også kjempestemning mellom de to kjærestene.

– Jeg har fått vanvittig mange tilbakemeldinger etter OL, men at det var så stort det visste jeg ikke. Jeg har fått en pris fra folket, en fra juryen og en fra toppidrettsutøvere. Det er vanvittig stort for meg. Dette er en gledens dag, sier Stig-André Berge.

IOC-medlem Gerhard Heiberg fikk Hedersprisen og ventet høflig på å gratulere Oslo-karen.

– Strålende. Du er en fantastisk ambassadør for idretten. Følelser og utbrudd. Det er det idretten skal være, sier Heiberg.

Stig-André Berge lover å putte de tre kulene fra Idrettsgallaen inn i sin egen idretts fremtid. Han har bestemt seg for å satse videre til OL i Tokyo om fire år.

– Dette gir meg en ekstra inspirasjonsboost. Dette er sånne ting man kan tenke på når det går tungt. Når det snør sidelengs, syv minus og du vet du må ut og løpe en mil, beskriver han.

Berge satser for fullt mot VM i Paris som går allerede i august. Måneden etter bryllupet.

– Jeg får dårlig tid. Det blir et nesten alkoholfritt bryllup for meg. Det blir kanskje en pils og tre Munkholm og så går jeg og legger meg. Man må time det litt sånn.

– Blir det et mellomår?

– Nei, det jeg går «all in» for VM. Jeg drar ikke dit for å være turist. Men det passer best at vi gifter oss i 2017.