Ramos reddet Madrid-poeng i siste minutt

(Barcelona - Real Madrid 1-1) Luis Suárez stanget Barcelona i føringen, men et nytt hodestøt fra Sergio Ramos sørget for at Real Madrid fremdeles har en seks poengs luke på tabelltopp.

Hjemmeseier eller borteseier på Camp Nou lørdag ettermiddag ville få mye å si for tabellsituasjonen i La Liga: Førstnevnte ville sørge for at avstanden mellom Real Madrid og Barcelona var tre poeng, mens sistnevnte ville øke hovedstadslagets luke til hele ni poeng ned til erkerivalen.

Barcelona hadde ingen planer om å la erkerival Real Madrid rykke ifra på toppen av tabellen og satte inn nådestøtet like etter hvilen.

Kombinasjonen med en silkemyk frisparkfot hos Neymar og krigersk innsats fra Luis Suárez gjorde et sistnevnte stanget inn sin niende ligascoring for sesongen åtte minutter etter pause.

Barcelona fortsatte å kjøre på i den andre omgangen, men på tampen av oppgjøret begynte gjestene å ta seg inn i kampen igjen.

Et frispark i det 89. minutt skulle bli avgjørende. Luka Modric prikket på pannen til Sergio Ramos, som stanget inn utligningen.



– Det var en utrolig viktig scoring for oss. Vi må fortsette å kjempe på for å beholde luken vi har på tabelltopp. Det er fremdeles mange kamper igjen denne sesongen, sier Sergio Ramos i et intervju vist på Viasat Fotball etter kampen.

tb8db4b7.jpg - HELT I SISTE MINUTT: Sergio Ramos hodestøt i det 89. minutt sikret poengdeling på Camp Nou. Foto: Pau Barrena , AFP

– Jeg føler vi burde fått mer ut av første omgang, men sånn er fotballen. Det var to lag som hele tiden ville holde posisjonen sin og det var høy intensitet hele veien, sier Real Madrid-kapteinen.

Stemningen var nok naturligvis noe dårligere hos Barcelonas målscorer, som måtte se at laget hans ikke klarte å knappe ned erkerivalens luke på tabelltopp.

– Vi taper to poeng i dag og det er utrolig kjipt. Vi prøvde hele veien å punktere kampen og få avgjort det til vår fordel, men sånn er det. Vi må riste av oss dette og kjempe videre, sa Suárez i intervjuet etter kampen.

Snytt for hvert sitt straffespark

På Camp Nou var det tydelig at ingen av lagene ønsket å risikere for mye, men noen muligheter kjempet hvert av lagene seg til i den første halvdelen av oppgjøret.

Den første kom allerede tre minutter. Benzema spilte gjennom til Lucas Vazquez som stormet inn i Barcelonas sekstenmeter. Javier Mascherano ryddet opp i situasjonen, men reprisen viste at Real Madrid muligens ble snytt for et tidlig straffespark (Se straffesituasjonen i videovinduet under).

Også Barcelona ble snytt for et mulig straffespark i første halvdel. Jordi Alba forsøkte seg på et innlegg fra venstrekanten som gikk rett i kroppen på Dani Carvajal. Reprisen viste at ballen tydelig traff Real Madrid-backens arm inne i sekstenmeteren, men dommeren valgte igjen å vinke spillet videre.

Det var lite Cristiano Ronaldo fikk til i den første omgangen, men fem minutter før hvilen fikk han en mulighet han sjeldent brenner. Portugiseren danset seg forbi både Gerard Piqué og Javier Mascherano, før han avsluttet med en liten tupp fra rundt 13 meter. Avslutningen ble enkel for Marc André Ter-Stegen å plukke opp.

Barcelonapress etter hvilen



Tre poeng føltes kanskje viktigere for vertene enn for den besøkende ligalederen og Barcelona gikk ut med full gass i andre halvdel. Det ga uttelling allerede etter åtte minutter.

Neymar ble lagt i bakken av Varane ute til venstre. Brasilianeren tok frisparket selv og svingte ballen perfekt inn i boksen. Der dro Luis Suárez seg fri fra Varane, før han stupte frem og stanget inn 1-0 bak en sjanseløs Keylor Navas i Madrid-buret.



NÅDESTØTET: Raphael Varane (5 på ryggen) klarte ikke hamle opp med Luis Suárez, som stanget inn 1-0 like etter hvilen. Foto: Albert Gea , Reuters



Vertene fikk virkelig opp selvtilliten etter scoringen. Etter 70 minutters spill var det Neymar som trillet rundt med høyreback Carvajal før brasilianerens avslutningen gikk like på oversiden tverrliggeren.

De siste 20 minuttene Barcelona opp med flere store sjanser, hvor blant andre innbytter Andrés Iniesta og Lionel Messi var nære ved å øke vertenes ledelse.

Men de hvitkledde fra Madrid våknet i sluttminuttene. Real Madrid fikk et frispark ute til høyre i det 89. minutt. Luka Modric stilte seg opp og tok ansvar. Kroaten svingte inn og prikket på pannen til Sergio Ramos, som stanget inn 1-1.

Dermed er det status quo på tabellen i La Liga mellom de to erkerivalene. Et poeng til hver gjør at Real Madrid står med 34 poeng etter 24 serierunder, mens Barcelona innehar andreplassen med 28 poeng.