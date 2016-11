Krever over ti års fengsel for Samuel Eto'o

Katalanske skattemyndigheter vil ha fotballstjernen Samuel Eto'o (35) straffet for skattesvik.

La Fiscalía de Barcelona vil ha Eto'o dømt til 10,5 års fengsel og truer samtidig med en bot på 14,3 millioner euro – nesten 130 millioner norske kroner.

Skattemyndighetene mener den tidligere Barcelona-spilleren har lurt unna 3,8 millioner euro i perioden 2006-2009. Det skal ha skjedd ved at han opprettet to selskaper hvor han kunne gjøre overføringer fra såkalte image-rettigheter til selskapene i Ungarn og Spania.

Pengene skal ha kommet blant annet fra en sponsoravtale med Puma.

Betalte for lite



Dermed skal han, ifølge skattemyndighetene, ha betalt mindre skatt enn det han burde gjort. La Fiscalía de Barcelona mener det skulle vært betalt 45 prosent skatt på disse inntektene.

Ifølge avisen El Pais skal det dreie seg om ni millioner euro for denne perioden.

Skattemyndighetene mener inntektene fra image-rettighetene skulle vært belastet Samuel Eto'o – og ikke med en langt lavere selskapsskatt som han slapp unna med ved å flytte pengene til de to selskapene.

35-åringen har tidligere gitt sin agent skylden for å ha plassert pengene uten at Eto'o hadde godkjent det, noe agenten har avvist.

I sommer ble Lionel Messi og faren Jorge funnet skyldig i en lignende sak. Da fikk skattemyndighetene medhold i at familien Messi hadde unndratt rundt 40 millioner kroner i skatt gjennom å benytte selskaper i Sveits, Uruguay og Belize.

Dette var inntekter fra image-rettigheter som man mente var unndratt beskatning.

Messi og faren ble dømt til 21 måneders betinget fengsel.

Neymar i trøbbel



I går ble det kjent at spansk påtalemyndigheter vil ha Neymar dømt til to års fengsel etter det som skjedde i forbindelse med overgangen fra Santos. Boten kan bli på 10 millioner euro hvis påtalemyndigheten vinner frem i retten.

Skulle Barcelona-spissen bli dømt til to års fengsel slipper han imidlertid å sone. I Spania er reglene slik at hvis du ikke tidligere er straffet innebærer dommer på to år eller mindre betinget fengselsstraff.