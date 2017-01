X Games-klare Kleivdal dopingtestet for første gang i karrieren

Stian Kleivdal (19) vant fredag Norgescupens Big Air-konkurranse og kvalifiserte seg til X Games i Hafjell i mars. Dagen etter seieren i Trysil ble han dopingtestet for første gang i karrieren.

– Ja, svarer 19-åringen på spørsmål om det er første gang han er blitt bedt om å avlegge dopingprøve.

Ski - flest dopingprøver Antall innhentede dopingprøver (utvalg) i regi av Antidoping Norge 2014 og 2015 (totalt hhv 3042 og 3060): Sykkel: 243/310

Fotball: 311/307 Håndball: 148/146 Kampsport: 51/40 Ski: 433/480 Ishockey: 156/147 Skiskyting: 153/199

Styrkeløft: 177/139 Skøyter: 87/143 Andre idretter (inkl snowboard): 485/108 # Type prøver (2014): Urin 2187, blod 855

Snowboard er plassert i kolonnen for «Andre idretter» i Antidoping Norge sin statistikk over antall utførte dopingtester. I 2014 ble det tatt 485 dopingprøver av utøvere i denne uspesifiserte kategorien, mot 108 i 2015.

Tallene for i fjor foreligger ennå ikke.

Til sammenlikning ble det tatt henholdsvis 433 og 480 dopingprøver i «Ski» og 3042 og 3060 totalt (se infoboks for detaljert oversikt).

Emil André Ulsletten (23), som tok 3. plass i Big Air og vant slopestyle, ble også testet etter sin seier lørdag. For fjerde gang i karrieren:

Første gang da han gikk på toppidrettsgymnaset NTG, så i Trysil rett før 2014-OL. Tredje gang i verdenscupen i Copper Mountain «i 2013 eller 2014» - og nå i Trysil.

Bronse i junior-VM



– Jeg har aldri vært borte i at det har skjedd i Norgescupen og NM før. Men det er bare bra, det. Det er greit å bli testet.

– Jeg vet egentlig ingenting om dette. Men i motsetning til for utholdenhetsidretter, vet jeg ikke om noe middel som man blir en bedre snowboardkjører av, sier Ulsletten til VG – fra en skiheis i Seisser Alm.

Stian Kleivdal vant bronsemedalje i slopestyle i junior-VM for tre år siden og er et av mange kjente navn i det unge snowboardmiljøet. Fredag vant han den nye OL-øvelsen Big Air i Norgescupen i Trysil, foran Ulrik Badertscher (28) og Emil André Ulsletten (23). Lørdag - mens han sto i målområdet under slopestylekonkurransen - «kom det en bort til ham» og sa at han var plukket ut til dopingest.

– Det var profesjonelt. Alt gikk veldig fint for seg. Jeg hadde forventet det litt, at de skulle komme til Trysil. Det var kvalifisering til X Games. Men da de ikke kom fredag, tenkte jeg at de ikke gjorde det likevel. Men så kom de lørdag etter slopestyle, forteller Stian Kleivdal – som ikke ble blant de 10 beste i slopestyle.

Nå skulle han vært i Frankrike for å kjøre europacup, mens det er verdenscup med OL-kvalifisering i Italia og X Games i Aspen kommende helg. På grunn av sykdom har han imidlertid måttet holde sengen hjemme på Geilo.

– Bråk i fjor



Ifølge landslagstrener Sondre Hylland er det ikke dagligdags at dopingjegere dukker opp i forbindelse med norgescup og NM.

Brettveteran Ulrik Badertscher mener at det «aldri har skjedd» før - i Norgescupen og NM. Han minnes en gang i Hafjell for 10 år siden (april 2007), men da i forbindelse med «Tacky Invitational».

– Jeg kan ikke huske å ha møtt dem før, i norgescup eller NM. Det er i alle fall første gang siden jeg var med som arrangør i 2010 og siden jeg i 2011 ble landslagstrener. Denne Norgescupen er den største vi har arrangert. Den kan sidestilles med NM, sier Sondre Hylland.

– Jeg tror de prøver å kødde det litt til siden det er X Games. Det var jo bråk i fjor og så er det X Games på Hafjell nå (8. til 11. mars). Jeg har ikke vært med i så mange NM og Norgescupen. Men jeg har vært med i mange nasjonale konkurranser. Det har ikke vært noe særlig (dopingtester) der, sier Ulrik Badertscher.

På spørsmål om han har inntrykk av at dopingjakten på snowboardkjørere er intensivert etter striden rundt dopingtesting i X Games Oslo i fjor – og foran X Games Hafjell om halvannen måned – svarer Sondre Hylland at det er vanskelig å si.

Ikke truende



– Det er dopingtester i flesteparten av de internasjonale konkurransene. Der har det alltid vært slik. Med OL-kvaliker og Big Air som ny OL-øvelse, er det blitt større oppmerksomhet rundt snowboard. Det er positivt. Dette er ungdom som spiser sunt og passer på kroppene sine, sier landslagstrener Sondre Hylland.

Snowboardforbundets sportssjef Thomas Harstad (36) – som var rasende på Norges antidopingsjef for ett år siden – sier til VG at det er lenge siden det var dopingtesting i en nasjonal konkurranse i Norge. Han kan huske det skjedde en gang da han selv var aktiv (1999-2008).

– Men vi ser det (testing) som noe positivt. Vi er på vei til å bli sertifisert (i regi av Antidoping Norge) som «Rent særforbund». For oss er dette opplæringsarbeid. Ingen oppfattet testingen i Trysil som skremmende eller truende. Det er viktig når det gjelder unge utøvere; at ingen oppfatter det som om politiet kommer på besøk under en hjemme alene-fest, sier Thomas Harstad.

66 % utenfor konkurranse



Kommunikasjonsleder Halvor Byfuglien i Antidoping Norge sier til VG at «Antidoping Norge tar ca. 3000 dopingprøver årlig. Omtrent to tredjedeler av disse prøvene tas utenfor konkurranse, og cirka en fjerdedel av prøvene på det som vi definerer på breddenivå.

En del av prøvene vi tar på breddenivå tas av forebyggende grunner, mens andre prøver kan bli tatt på bakgrunn av tips, innspill og annen informasjon vi besitter.»

– Vil snowboard være gjenstand for større oppmerksomhet med hensyn til antidoping ved at det nå er ett år til OL, at X Games arrangeres i Hafjell i mars – og at enda en øvelse er kommet til i OL (Big Air); med andre ord flere aktuelle utøvere som vil konkurrere på topp internasjonalt nivå?

– Snowboard er en idrett i vekst og det vil ikke være unaturlig at vi har et større fokus på denne idretten. Mesterskap og prestisjefylte konkurranser er rent generelt faktorer som påvirker når vi skal planlegge vår prøvetaking, svarer Halvor Byfuglien.