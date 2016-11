Snowboardstjernen Sandbech: – Jeg falt helt sammen

Snowboardstjernen Ståle Sandbech (23) satt i rullestol etter operasjoner i knærne i sommer. Da bena senere «begynte å svikte», måtte han gjennom et nytt inngrep. Nå håper OL-sølvvinneren på comeback i midten av januar.

– Jeg slet en del i sommer, med hevelse og litt vondt. Det gikk bra, men så begynte bena å svikte og jeg falt helt sammen, forteller Ståle Sandbech til VG.

FUGLEREDET: Big Air-konkurransen i Beijing vil foregå her fredag og lørdag. Foto: Sbowboardforbundet

Det betyr at OL-sølvvinneren i slopestyle fra Sotsji for snart tre år siden ikke står på toppen av stillaset i Beijings OL-stadion Fugleredet under Air+Styles Big Air-konkurranse fredag og lørdag.

Han må nøye seg med å følge Norges nye snowboardhåp, Marcus Kleveland (17), Torgeir Bergrem (25) og Mons Røisland (19) fra foran PC-skjermen hjemme i Norge.

Klippet i menisken



– Jeg fikk klippet bort en liten bit av menisken i venstre kne for tre og en halv uke siden. Inngrepet nå er ikke like brutalt som sist. Denne gangen har jeg gått en uke på krykker og tror jeg skal prøve å kjøre (brett på snø) i starten av neste uke, sier Ståle Sandbech.

I sommer måtte han humpe rundt på krykker i seks uker.

Han var den norske OL-troppens yngste utøver siden Sonja Henie da han 16 år gammel deltok i Vancouver for snart syv år siden. I Sotsji-OL mente mange at han burde ha vunnet gullmedaljen i slopestyle.

Om 15 måneder får han to sjanser til revansj, i slopestyle og Big Air som står på OL-programmet for første gang i Sør-Korea 2018.

– Jeg håper jeg er hundre prosent i januar. Det er ikke umulig at jeg er med i en konkurranse i Sveits 16. januar. Det er ikke synd på meg, men jeg begynner å bli klar for å skremme meg selv litt; kjenne adrenalinkicket, sier Ståle Sandbech.

NORSKE HÅP I KINA: Fra venstre Marcus Kleveland (17), Mons Røisland (19) og Torgeir Bergrem (25). Foto: Snowboardforbundet

Snowboardforbundets sportssjef, Thomas Harstad, sier til VG at Ståle Sandbech er på bedringens vei.

– Han trener knallhardt om dagen for å komme sterkt tilbake. Det begynner å bli cirka ni til 10 måneder siden han har kjørt på hundre prosent, så det vil nok ta tid for ham å komme tilbake der han var, men alt tilsier at han vil bli helt frisk i begge knær, sier Thomas Harstad.

Stramt program



– Vi håper Ståle kjører på hundre og ti prosent under X Games i Hafjell og igjen kan vise at han er en av de aller beste i verden. Jeg er overbevist om at han er tilbake i toppen av sirkuset allerede denne sesongen, og jeg har høye forventninger til han i 2018, der håper jeg han får en velfortjent revansj på OL-gullet, tilføyer Harstad – som er i Kina sammen med Kleveland & Co.

Ståle Sandbech ser for seg at han etter konkurranse i Laax i midten av januar, drar til Aspen for å delta i X Games. Deretter er programmet tett: Air+Style i Innsbruck, US Open og X Games i Hafjell 8. til 11. mars.

SØLVGUTT: Ståle Sandbech feiret 2. plassen i slopestyle i Sotsji med ny sveis. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Og eventuelt noen OL-kvaliker (i FIS-regi). Det ville være mest digg å slippe det; at kidsa blir sendt til dem og jeg ikke trenger det, sier Ståle Sandbech med et skjevt smil.

En av «kidsa», Marcus Kleveland, sørget for gode kvotekvalikpoeng da han vant sesongåpningen i FIS-regi i Big Air i Milano for en uke siden, foran den kanadiske superstjernen Mark McMorris (22) og belgiske Seppe Smits (25).

Favoritt i Fugleredet



– Han er det nye store talentet, den beste av alle de yngre som kommer opp i hele verden. De triksene han får til og kroppsbeherskelsen; det er ganske unikt. Han har vist at han er så god i et par år. Nå er han mer voksen og tenker smartere, sier Ståle Sandbech om Marcus Kleveland.

Sportssjef Thomas Harstad påpeker at Kleveland kommer rett fra en stor seier i Milano.

– Dette er viktig for flyten hans. Han er inne i god «flow» nå og ekstra motivert til å kjøre full gass i Kina. Han er nok en av favorittene her også, mener Thomas Harstad.