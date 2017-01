Snowboard-stjernen White gjør comeback i X Games

Shaun White (30) vant sitt første OL-gull for 11 år siden og det andre i 2010. Natt til fredag norsk tid gjør brettkunstneren comeback i X Games – etter å ha blitt inspirert av Björn Borg (60) og med OL-revansj som mål.

– Jeg er bare her for å konkurrere og kjøre, og la kjøringen snakke for seg selv, sier Shaun White, ifølge USA Today.

Amerikaneren samlet et rekordstort OL-publikum foran TV-skjermene da han vant sitt andre OL-gull i halfpipe på rad i kanadiske Vancouver for syv år siden. I Sotsji-OL for tre år siden ble han bare nummer fire.

TRENING I CALGARY: Shaun White for tre uker siden i den tidligere OL-byen i Canada. Foto: AP

Det samme skjedde i X Games året etter.

White har vunnet 23 medaljer i X Games, men ble ikke invitert til det tradisjonsrike actionsportkonkurransen i regi av TV-kanalen ESPN i fjor 4. plassen i 2015.

I 2014 droppet han X Games til fordel for OL, der han etter planen skulle ha kjørt slopestyle og halfpipe.

Han droppet slopestylen og mislyktes i favorittøvelsen.

Den egentlige årsaken til Shaun Whites fravær i Superpipen i X Games i fjor var hans oppkjøp av konkurranseserien Air+Style, der alle de norske toppkjørerne – som OL-sølvvinner Ståle Sandbech – gjerne deltar i den nye OL-øvelsen Big Air.

White-saken fortsetter under video av Ståle Sandbech – som skal kjøre slopestyle i X Games Aspen:

– For øyeblikket har jeg ingen «hard feelings». Det er hva det er, og jeg er her for å kjøre og legge det bak meg, sier Shaun White foran finalen i Superpipe i X Games sent torsdag kveld Colorado-tid.

Det var mange som trodde han hadde lagt karrieren som konkurransekjører i snowboarding bak seg etter nedturen i 2014-OL. Men etter Sotsji tok supertalentet skjeen i en annen hånd, som det heter, og endret kostholdet, treningsregimet og PR-maskineriet sitt.

Fra å ha trent et par ganger i uken, trener han nå ifølge et intervju med espn.com to ganger hver dag.

Kjersti Buaas i natt Norges snowboardveteran Kjersti Buaas (OL-bronse halfpipe 2006) deltar i Big Air i X Games, som starter klokken 04.00 natt til fredag norsk tid. Fredag (natt til lørdag norsk tid): * Superpipefinalen ski kvinner og menn * Big Air finale menn Lørdag (natt til søndag): * Slopestyle ski finale * Superpipe finale kvinner * Slopestyle snowboard finale kvinner * Big Air ski finale kvinner og menn Søndag: Slopestyle snowboard finale menn klokken 20.00 norsk tid

Alt med tanke på å være tilbake på toppen – av pallen – i OL i Sør-Korea neste år.

– Jeg bestemte meg for, da jeg var 29 år, for å «gå for det». Jeg skulle ta tak i det, investere i meg selv, sier Shaun White til X Games-arrangørens hjemmeside.

Motivasjonen hans fikk en skikkelig boost da ha så en dokumentarfilm om Björn Borg. White så at Sveriges tennislegende hadde hatt «laserfokus» på fysisk trening og det å skulle vinne. For å kunne være best i verden i tennis satte Borg sammen et helt team rundt seg, ikke bare en tilfeldig trener og fysioterapeut.

Nå har Shaun White gjort det samme.

Gull nummer 14?



På spørsmål om hvem som kan slå Shaun White, svarer Whites nye trener J.J Thomas «han selv».

– Det handler om å holde seg frisk og være fornøyd, sier J.J Thomas.

Shaun White har også endret sin profil på Instagram. Fra å ha pepret bildedelingstjensten med sponsorprodukter, publiserer han bilder som står sterkere visuelt – slik han tror fansen helst vil se ham (i bar overkropp for eksempel).

Natt til fredag kan han vinne X Games-gull nummer 14, eventuelt hans første siden 2013.

PS! Shaun White har bare deltatt i en konkurranse denne sesongen, US Grand Prix i desember (ikke til finalen). I oktober fikk ha operert bort en løs benbit fra ankelen.