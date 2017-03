Snowboard-stjerne alvorlig skadet i stygg ulykke

En av snowboardsportens aller største stjerner, Mark McMorris (23), pådro seg svært omfattende skader da han kjørte offpiste i helgen.

Det skriver det canadiske snowboardforbundet i en pressemelding. Nøyaktig hvordan ulykken skjedde står det ingenting om, men det skal ha skjedd da han kjørte offpiste i Whistler på lørdag.

Resultatet av snowboardkrasjen var omfattende: brudd i kjeven og i venstrarmen, en sprukket milt og ribbeinsbrudd, en punktert lunge og bekkenbrudd.

McNorris måtte gjennom to operasjoner etter ulykken, først og fremst for å stoppe blødningen som hadde oppstått fra milten. Deretter måtte han under kniven for å for å reparere den skadde kjeven og armen.

– Bruddene var kompliserte, men operasjonene gikk veldig bra. Begge brudd er stabilisert og kan gro i perfekt posisjon. Men det er for tidlig å spekulere i noen tidslinje for Marks rehabilitering, sier lege Rodney J. French.

En av sportens største



McMorris må regne med å greie seg uten snowboardet en stund. 23-åringen er allerede sterkt merittert, han står med seks gull og like mange sølvmedaljer fra X Games, samt VM-sølv fra 2013.

Under Sotsji-OL i 2014 kjørte han inn til bronse i slopestyle, i den samme konkurransen hvor Ståle Sandbech tok sølv.

Denne sesongen har også vært en stor suksess for McMorris, som i tillegg til X Games-medaljer også har sikret seg to krystallkuler.

Neste vinter betyr OL-sesong, og det er liten tvil om at 23-åringen antakelig har store forhåpninger om triumfer i Pyeongchang.

– Vi gir Mark all vår støtte, og han er nå tatt godt hånd om av personalet ved sykehuset i Vancouver. Han viser stor styrke og vilje til å komme tilbake fra skaden, og vi vet at Pyeongchang vil være en stor motivasjon for comebacket hans, heter det i pressemeldingen fra det canadiske snowboardforbundet.

Brendan Matthews, som er talsperson fra forbundet, sier at de ikke hadde noen betenkeligheter rundt at McMorris og flere dro for å filme og kjøre offpiste.

– Ingen av de rapportene vi har mottat har tydet på at dette skal ha hatt noe med forholdene å gjøre. Disse guttene er nøye med sikkerheten. Slike ting kan likevel skje, sier han.