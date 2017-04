Snowboard-Sivertzen svevde mellom liv og død: Vil satse på OL-comeback

Stian Sivertzen (28) deltok i alle grener i snowboard-NM. Nå ønsker han å satse mot OL i Pyeongchang. Skal det skje må han imidlertid få en godkjennelse fra legene om at det er trygt.

Det skriver Norges snowboardforbund i en pressemelding.

22. januar i fjor ble det kjent at Norges OL-deltager i boardercross var innlagt på sykehus med en infeksjon i kroppen. Tilstanden ble beskrevet som kritisk av Snowboardforbundet. Det ble opplyst at Sivertzen ikke var ved bevissthet.

Sandbech: Gledesspreder



For åtte år siden falt Stian Sivertzen under prøve-OL i Vancouver i 2009. Han skadet seg stygt, ble operert i Canada og kom hjem med en rekke brudd og indre blødninger.

Like etter hjemkomst kollapset en kunstig blodåre og han måtte hentes i luftambulanse for å overleve. Han lå en uke i kunstig koma, og da han våknet, så var han lam.

Det mest gledelige synet under årets norgesmesterskap på snowboard var at Stian Sivertzen konkurrerte igjen.

– Det er så godt å ha Stian tilbake i bakken. Han er den største gledessprederen jeg kjenner. Det er det beste som kunne skjedd. Forhåpentligvis får han klarsignal fra legene og er 100 prosent tilbake neste år, sier Ståle Sandbech.

Infeksjon i hovedpulsåren



I januar 2016 var ikke spørsmålet om Sivertzen kunne delta i OL – det var om han kom til å overleve. Etter å ha svevet mellom liv og død ble 28-åringen skrevet ut av sykehus etter seks uker, skriver Snowboardforbundet i sin pressemelding mandag.

Da hadde han fremdeles en infeksjon i kroppen. Infeksjonen skyldtes trolig en stent (fremmedlegeme/strømpe) i hovedpulsåren, som Sivertzen fikk operert inn etter et fall i prøve-OL i 2009.

– Nå er det en helt annen situasjon enn for et år siden. Da var det usikkert om infeksjonen kom til å gå bort, de trodde egentlig ikke at det kom til å gjøre det. Nå er infeksjonen borte. Spørsmålet nå går på hvor mye hovedpulsåren min tåler, sier Sivertzen.

I vinter har Sivertzen kjørt mye snowboard, men har fått beskjed om å ta det rolig og lytte til kroppen. Hva kongsberggutten får lov til å gjøre fremover er opp til legene.

– Jeg hadde veldig lyst til å kjøre NM og fikk lov til det. Nå må jeg sette meg ned og diskutere med legene hvordan det eventuelt kan bli å satse mot OL. Jeg vet ikke om det går, men jeg har lyst.

God plan



Dersom han får godkjennelse til å satse mot neste års OL er Sivertzen klar på at han skal komme tilbake til toppnivået sitt.

– Det handler om å sette opp en bra plan for det jeg skal gjøre. Får jeg gjort de tingene, så vet jeg at jeg får det til, sier Sivertzen.

Uavhengig om Sivertzen får lov til å satse mot OL eller ikke er han strålende fornøyd med å ha vært med på NM igjen.

– Det er så gøy å se alle kjørerne som er så ivrige. Det var kjempevanskelige forhold – pøsregn – men alle har det moro. Det er gøy å se gleden folk får av å kjøre snowboard, uttaler Stian Sivertzen i Snowboardforbundets pressemelding.