Snowboard-Marcus (17): Millionene styres fra agentfirma i Los Angeles

Marcus Kleveland (17) vil med dobbeltseier i X Games i Hafjell håve inn 340.000 kroner i premiepenger. Så langt denne sesongen har Norges nye snowboardstjerne tjent rundt 1,5 millioner på alle pallplasseringene i slopestyle og Big Air.

Premiebonusen for seier i slopestyle i X Games Norge 8. til 11. mars er 20.000 dollar. Det vil si 170.000 kroner etter dagens valutakurs. Premiebonusen er den samme i Big Air. Marcus Kleveland kjører kvalifiseringen i slopestyle i X Games Norge fra klokken 16.00 onsdag.

17 år gamle Marcus Kleveland ble nummer to i Big Air og vant slopestyle i X Games Aspen for halvannen måned siden. Han kan vinne de to øvelsene i Hafjell fredag og lørdag.

Amerikansk agent



Marcus Klevelands premiepenger 2016/17: 19. august 2016: 2. plass The Mile High slopestyle, Australia (total premiepott 250.000 kroner) 5. september: 1. plass Thredbo Big Air, Australia (total premiepott 290.000 kroner) 12. November: 1. plass Milano Big Air FIS v-cup (1. premie 94.000 kroner) 19. November: 1. plass Beijing Big Air Air+Style (total premiepott fordelt på 16 deltagere 636.000 kroner) 27. januar 2017: 2. plass X Games Aspen Big Air (2. plass pengepremie 106.000 kroner) 29. januar: 1. plass X Games slopestyle (1. plass pengepremie 212.000 kroner) 4. februar: 2. plass Innsbruck Big Air Air+Style (totalt premiepott fordelt på 16 deltagere 636.000 kroner) 9. februar: 3. plass Quebec slopestyle v-cupen (3. plass pengepremie cirka 30.000 kroner) 19. februar: 3. plass Los Angeles Big Air Air+Style (total premiepott 848.000 kroner) 19. februar: 1. plass sammenlagt Air+Style (bonus sammenlagtvinner Marcus Kleveland 424.000 kroner) X Games Norge i Hafjell: 1. plass slopestyle: 20.000 dollar (170.000 kroner)

1. plass Big Air: 20.000 dollar (170.000 kroner)



– Han har et enormt potensial. Det så man allerede da han var veldig ung. Han tok trippel cork som 13-åring. Han er veldig smart i måten han kjører på og tar nye ting veldig fort, sier tidligere snowboardstjerne Andreas Ygre Wiig (36) til VG om Kleveland.

Andreas Ygre Wiig vant slopestyle i X Games Aspen i 2007 og 2008.

Marcus Kleveland sto øverst på pallen i Aspens X Games i OL-øvelsen for halvannen måned siden. Andreas Ygre Wiig og 19 år yngre Marcus Kleveland er også tilknyttet samme agentfirma i USA.

TV 2s ekspertkommentator under X Games i Hafjell denne uken har derfor innsikt i sponsor og inntektsverdenen tenåringen fra Dombås nå er blitt en del av.

Portefølje: 20 milliarder



– Det er en veldig stor fordel å være en del av et så stort selskap, spesielt med tanke på da han vant X Games. De har et stort apparat som kan skaffe andre sponsorer utenom snowboardindustrien, sier Ygre Wiig om Wasserman i Los Angeles.

Det kjøpte for et år siden agentfirmaet «The Sports Syndicate» og fikk dermed rundt 40 nye actionsportklienter, som snowboarderne Andreas Ygre Wiig, Torstein Horgmo, kanadiske Mark McMorris (23) – som kan vinne dobbelt i X Games Norge – og nå Marcus Kleveland.

Marcus Klevelands far, Eivind Kleveland, etablerte for ett år siden et aksjeselskap for sin umyndige sønn: «Marcus Kleveland A/S». Det er i ferd med å bli avviklet. All forretningsvirksomhet blir ivaretatt av Wasserman som har hovedbase i Los Angeles og et kontor i New York.

Økonomimagasinet Forbes rangerte i fjor Wasserman som verdens fjerde mest verdifulle agentfirma for sport, med en kontraktsportefølje verd nesten 20 milliarder kroner etter dagens valutakurs. Firmaets agenter dro inn en milliard kroner i honorarer fra idrettsstjernene det har i stallen.

Glanset papir



Blant dem Marcus Kleveland.

Men først og fremst basketballstjernene Anthony Davis, Derrick Rose, Pau Gasol, golfstjernen Jason Day, og den tidligere Liverpool-spilleren Steven Gerrard.

Marcus Kleveland har seks sponsorer, alle stort sett tilknyttet snowboard. Han sier til VG at han er fornøyd med det og at det er «der jeg vil være» med hensyn til antallet.

Andreas Ygre Wiig, som har lagt opp som aktiv snowboarder, er blitt far og driver et eiendomsfirma, mener det er fornuftig å holde antall sponsorer på det nivået. De krever mye oppfølging i form av eksponering og dermed reisevirksomhet.

– Han kan sikkert få flere, men det er grenser for hvor mange han kan promotere. De store sponsorene er opptatt av synlighet, det betyr at du må legge mye energi i det. Det er viktig for ham som kjører å begrense antall sponsorer.

– Jeg følte på et tidspunkt at jeg hadde for mange. Det var ni, tror jeg. Det var jo fint, men det var absolutt mange, sier Andreas Ygre Wiig med trykk på «mange».

(Saken fortsetter under videoen av Marcus Kleveland fra X Games i Aspen – slopestylegullet)



Andreas Ygre Wiig påpeker at sponsor og bonusordninger tilknyttet disse, nå er veldig forskjellig fra da han var på verdenstoppen for 10 år siden. Den gang var det om å gjøre å få eksponering i kjente internasjonale snowboardmagasiner.

På glanset papir.

Filmer med Håkonsen



De fins knapt mer.

I Marcus Klevelands verden er det sosiale medier som gjelder. Han har per dato 186.498 følgere av sin Instagramkonto, der han blant annet publiserer filmsnutter av egen kjøring – som i regelen kan bli sett et par hundre tusen ganger.

X Games 8.–11. mars Onsdag: # Kvalifisering slopestyle snowboard menn # Kvalifisering slopestyle ski menn Torsdag: # Kvalifisering Big Air snowboard menn # Finale slopestyle ski kvinner # Finale slopestyle ski menn Fredag: # Kvalifisering Big Air ski menn # Finale slopestyle snowboard kvinner # Finale slopestyle snowboard menn Lørdag: Finaler Big Air Snowboard kvinner Ski kvinner Snowboard menn Ski menn

Med sponsorenes logoer – for eksempel Red Bull – godt synlig.

– Rundt 180.000 følgere på Instagram har stor verdi for sponsorene. Det er en utrolig viktig kanal for dem. Filming er også en del av sponsoravtalene, sier Andreas Ygre Wiig.

For øyeblikket deltar Marcus Kleveland i et filmprosjekt i regi av sponsoren Volcom, sammen med snowboardlegenden Terje Håkonsen (42) og landslagskamerat Torgeir Bergrem (25).

Andreas Ygre Wiig understreker at han ikke har grunnlag for å uttale seg om Marcus Klevelands sponsor og agentavtaler med amerikanske Wasserman. Men han forteller at sponsorene på hans tid i form av bonusutbetalinger kunne matche premiebonusene i konkurransene.

Valutagevinst



– Bonusene fra sponsorene kan gi store utslag, hvis du har vært flink til å forhandle. Derfor er det en fordel å ha et stort så stort apparat i ryggen, sier han med tanke på at Marcus Kleveland lar Wasserman ta hånd om det.

I Andreas Ygre Wiigs «gullperiode» var premiebonusen i X Games i Aspen 30.000 dollar for førsteplass. Nå er den 25.000 dollar. På den annen side sto en amerikansk dollar lavere i kurs den gang. Det samme gjorde sveitsiske franc, som er valutaen for premiepengene i verdenscupen til det internasjonale skiforbundet FIS.

– Første gang jeg dro til USA sto dollaren i ni kroner, før jeg fikk sponsorer. Da sank valutakursen til fem kroner. Sånn sett «tjener» jo Marcus (Kleveland) mer enn jeg gjorde, hvis han får utbetalt pengene i dollar, sier Andreas Ygre Wiig med et smil.