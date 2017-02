Norges nye snowboardstjerne, 17 år gamle Marcus Kleveland, dropper prestisjefylte US Open neste uke til fordel for trening i hjembygda Dombås foran X Games i Hafjell.

– Det er sikkert noen som vi reagere når en av verdens beste snowboardkjørere ikke stiller i US Open. Men slik jeg ser det er det en helt riktig oppkjøring, hvis X Games (Hafjell 8.-11. mars) er hovedmålet, sier sportssjef Thomas Harstad i Snowboardforbundet til VG.

Premiepenger i Air+Style Konkurranseserien Air+Style er eid av snowboardlegenden Shaun White (to OL-gull i halfpipe og gullgrossist i X Games). Premiepotten fordelt på 16 deltakere i Big Air i Beijing var 660.000 kroner. I Innsbruck 660.000 kroner I Los Angeles siste helg: 836.000 kroner fordelt på 16 deltakere, pluss 418.000 kroner i bonus til sammenlagtvinneren (Marcus Kleveland).

Marcus Kleveland vant konkurranseserien Air+Style - Beijing, Innsbruck, Los Angeles – sammenlagt etter 3. plass i den nye OL-øvelsen Big Air i Los Angeles sist helg.

Totalseieren i Big Air gjorde ham 418.000 kroner rikere etter dagens valutakurs. Bonus for sammenlagtseieren var nemlig 50.000 dollar.

Til Los Angeles kom Marcus Kleveland så å si direkte fra X Games i Aspen, der han i slutten av januar tok sølvmedalje i Big Air – vel å merke med et historisk triks over det store hoppet, en såkalt quad cork 1800 - og vant gull i slopestyle foran kanadierne Tyler Nicholson og Mark McMorris.

– Det skjedde voldsomt mye i sommer og høst. Han fikk kjørt masse på snø i Australia og New Zealand. Deretter var han tre uker i Stubai og to uker i Saas-Fee. Han har fått jobbet med å sette sammen triksene sine. Før var han en slags «one hit wonder», svarer Thomas Harstad på spørsmål hva som har «skjedd» med unggutten siden 12. plassen i Big Air i X Games Oslo for ett år siden.

Marcus Kleveland er fortsatt i USA, der han har litt ferie sammen med familien og besøker sponsorer. Onsdag ga imidlertid sportssjef Thomas Harstad arrangøren av US Open beskjed om at Klewveland ikke kommer til deres 35. utgave av snowboardkonkurransen i Vail i Colorado 27. februar til 4. mars.

Til helgen reiser Marcus Kleveland hjem til Dombås og et for ham spesialkonstruert hopp i sitt lokale anlegg.

VANT 93.000: Marcus Kleveland vant verdenscupen i Big Air i Milano i november. Førstepremien var nesten 100.000 kroner. Foto: Antonio Calanni, , AP

– Han har behov for å slappe av litt. Det har vært et «greit» kjør de siste månedene. Det har gått i ett. Han har lyst til å forberede seg til X Games på Hafjell på Dombås, sier Thomas Harstad.

Karrierevalg



– Sportslig ser du ingen ulemper ved at han står over US Open. Det er en konkurranse der verdens aller beste deltar?

– Nei, det gjør jeg ikke. Men hvis jeg skulle gitt noen et råd med tanke på karrieren, ville jeg anbefalt dem å kjøre. Det er de aller, aller beste som blir invitert og er du først kommet inn i den sfæren er det en stor fordel, svarer Thomas Harstad.

Norges OL-sølvvinner i slopestyle, Ståle Sandbech, X Games-vinner Silje Norendal og Mons Røisland er blant de norske snowboarderne som starter i US Open neste uke – som oppkjøring til X Games i Hafjell om to uker.